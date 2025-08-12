Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Πελάτης που κατηγορήθηκε ότι έφαγε χωρίς να πληρώσει θα αποζημιωθεί από σούπερ μάρκετ 12-08-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένας πελάτης σούπερ μάρκετ στη Βραζιλία θα λάβει γενναία αποζημίωση μετά την απαράδεκτη συμπεριφορά εναντίον του, κατά τη διάρκεια των αγορών του. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. «Ο Νίκος Γκάλης καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι»: Η ντροπιαστική διαφήμιση που εξόργισε τον Έλληνα θρύλο (Pic) dailymedia.gr Το μεγάλο λάθος με τον Κώστα Τσιμίκα… menshouse.gr Ώρα κυβέρνησης: Εσύ θα ψήφιζες ξανά τον Αλέξη Τσίπρα; instanews.gr Φάκελος «πρόκριση»: Η έκπληξη του Βιτόρια για να τσεκάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr «Good game Giannis»: Όταν ο Ιωαννίδης συμμάχησε με τον Νο1 «εχθρό» του και του… χάρισε την Ευρωλίγκα menshouse.gr Αύγουστος Κορτώ: Το τρυφερό μήνυμα για τον σύζυγό του που έγινε viral (Pic) dailymedia.gr Κατάληψη της πόλης: Ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ με μαθηματική ακρίβεια στον Μεσαίωνα menshouse.gr Σε νέα σχέση με γυναίκα: Η αποστομωτική απάντηση της Τζένα Τζέιμσον σε όσους επικρίνουν την επιλογή της (vid) instanews.gr Πελάτης που κατηγορήθηκε ότι έφαγε χωρίς να πληρώσει θα αποζημιωθεί από σούπερ μάρκετ SHARE