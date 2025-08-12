Εντυπωσιακό βίντεο: Μετεωρίτης «σκίζει» τον ουρανό στην Αυστραλία με εκκωφαντικό θόρυβο

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στη Βικτόρια της Αυστραλίας, όταν μεγάλος μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό, αφήνοντας πίσω του ένα εκθαμβωτικό φως και έναν δυνατό ήχο που αναστάτωσε τους κατοίκους.

Πολλοί ήταν αυτοί που μοιράστηκαν την εμπειρία τους μέσω της πλατφόρμας Australian Meteor Reports. Ανάμεσά τους, η Σάσκια Ρόις-Σμιτ από το Φράιερσταουν, η οποία περιέγραψε τη στιγμή που ο μετεωρίτης πέρασε πολύ κοντά της:

«Ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, πολύ χαμηλά (...) αρκετά κοντά για να δω την καμένη επιφάνειά του, σαν ηφαιστειακός βράχος που καίγεται κι έγινε πορτοκαλί». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Βίωσα μια τεράστια έκρηξη, που ακουγόταν περισσότερο σαν πρόσκρουση παρά σαν ηχητική έκρηξη, αλλά θα μπορούσε να ήταν και τα δύο. Το σπίτι μου και η γη σείστηκαν».

Ανάλογη ήταν η εμπειρία και για τον Τέρενς Ντέιλ, κάτοικο του Έιλντον στην κεντρική Βικτόρια, ο οποίος έγραψε στο Facebook πως είδε το φαινόμενο στις 19:35 τοπική ώρα και έμεινε εμβρόντητος από αυτό που αντίκρισε.

Σύμφωνα με τον Τζόντι Χόρνερ, αστροφυσικό και καθηγητή Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ, πρόκειται πράγματι για μετεωρίτη. Όπως διευκρίνισε, «Ήταν σίγουρα ένας μετεωρίτης. Λόγω της έντονης φωτεινότητάς του, τον περιγράφουμε ως “πύρινη σφαίρα” - που σημαίνει απλώς έναν μετεωρίτη που ήταν πιο φωτεινός στον ουρανό από ό,τι φαίνεται ο πλανήτης Αφροδίτη».

Πέντε έως δέκα φορές τον χρόνο βλέπουν την πτώση μετεωριτών οι Αυστραλοί

Παρόλο που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα υπολείμματα στο έδαφος, ο Χόρνερ εξήγησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο: «Πρέπει να είσαι ειδικός για να ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις είναι στην πραγματικότητα αυτό που ελπίζεις να δεις».

Πρόσθεσε επίσης πως, εφόσον υπάρξει οπτικό υλικό από διαφορετικές οπτικές γωνίες, μπορεί να υπολογιστεί η διαδρομή του μετεωρίτη στην ατμόσφαιρα, η ταχύτητα και η κατεύθυνσή του – στοιχεία που ίσως βοηθήσουν στον εντοπισμό τυχόν θραυσμάτων.

«Εάν μπορείς να βρεις πλάνα από πολλαπλές γωνίες και τοποθεσίες, τότε μπορείς να τριγωνοποιήσεις μια διαδρομή μέσα στην ατμόσφαιρα για να υπολογίσεις πόσο γρήγορα κινούνταν, προς ποια κατεύθυνση κινούνταν και, επομένως, πού θα μπορούσαν να έχουν προσγειωθεί τυχόν θραύσματα», είπε. Καταλήγοντας, ο καθηγητής υπενθύμισε ότι τέτοια φαινόμενα είναι σχετικά συχνά στην περιοχή: οι Αυστραλοί βλέπουν την πτώση μετεωριτών πέντε έως δέκα φορές το χρόνο.

