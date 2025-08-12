Πώς αλλάζουν οι καιροί: Έλον Μασκ, ο πιο μισητός άνθρωπος στις ΗΠΑ

Ο «πιο μισητός άνθρωπος» στην Αμερική φαίνεται πως είναι ο Έλον Μασκ, καθώς η θητεία του στο τιμόνι του υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης αποδείχθηκε καταστροφική για τη δημοφιλία και τις επιχειρήσεις του.

To βάρος της οργής κατά του Μασκ για τις μαζικές απολύσεις κρατικών υπαλλήλων και περικοπές δαπανών, αλλά και τις πολιτικές παρεμβάσεις του σηκώνει η Tesla, που βλέπει τις πωλήσεις της και τα έσοδά της να μειώνονται κατακόρυφα.

Η τελευταία δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Gallup επιβεβαιώνει ότι ο Μασκ έχει γίνει πραγματικά μισητός, αφού ένα εντυπωσιακό ποσοστό 61% από χίλιους τυχαία επιλεγμένους για τη σφυγμομέτρηση ενήλικες Αμερικανούς εξέφρασαν αρνητική γνώμη για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, που βρίσκεται στη διόλου αξιοζήλευτη κορυφή της λίστας με τις πιο μισητές προσωπικότητες στον πλανήτη.

Ούτε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον οποίο πολλοί κατηγορούν για γενοκτονία στη Γάζα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει την «έντονα αρνητική διάθεση» κατά του Μασκ, με μόλις έναν στους δύο ερωτηθέντες (52%) να δηλώνει ότι έχει αρνητική γνώμη για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Μασκ αποξένωσε τους ψηφοφόρους και των δύο κομμάτων στην Αμερική

Η δημοσκόπηση της Gallup επιβεβαιώνει παρόμοια ευρήματα σφυγμομέτρησης του Associated Press τον περασμένο Απρίλιο όταν μόλις ένας στους τρεις ερωτηθέντες ενήλικες Αμερικανούς εξέφρασε«πολύ θετική ή κάπως θετική» γνώμη για τον Μασκ.

Άλλη έρευνα που διεξήχθη με την υποστήριξη του AP τον Ιούνιο, έδειξε ότι λιγότεροι Ρεπουμπλικάνοι βλέπουν τον Έλον Μασκ «πολύ ευνοϊκά» σε σύγκριση με τον Απρίλιο καταγράφοντας άλλο ένα βασικό λάθος του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο: την αποξένωση των ψηφοφόρων και των δύο μεγάλων κομμάτων στην Αμερική, που βλάπτει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα.

Ο αντίκτυπος στις πωλήσεις της Tesla είναι ορατός, καθώς συνεχίζουν να καταγράφουν δραστική πτώση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα, δείχνοντας πόσο καταστροφικές ακόμη και εκτός ΗΠΑ ήταν οι κινήσεις του Μασκ σε βαθμό μάλιστα που οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτων αποφεύγουν τα ηλεκτροκίνητα, ακόμη κι αν δεν βγαίνουν από τις μονάδες της Tesla, όπως υπέδειξαν ερευνητές την περασμένη εβδομάδα.

Όπως σημειώνουν δε αμερικανικά ΜΜΕ «είναι δύσκολο να μην δει κανείς την πτώση της δημοφιλίας του Μασκ ως αποτέλεσμα των δικών του ενεργειών. Η σοβαρότητα του αυτοτραυματισμού του καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να κατανοηθεί».

