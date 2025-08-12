Απίστευτη στιγμή σε δικαστήριο: Γυναίκα πήρε αγκαλιά τον οδηγό που σκότωσε σε τροχαίο τον σύζυγό της (vid)

Μια χήρα από τη Τζόρτζια συγχώρεσε τον δολοφόνο του συζύγου της και, σε μια συγκινητική στιγμή, τον αγκάλιασε στο δικαστήριο, αφήνοντας συγκλονισμένους όλους τους παρευρισκόμενους στο δικαστήριο.

Η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα του Τσακ Τζόνσον αγκάλιασε τον Τζόζεφ Τίλμαν, υπεύθυνο για το τροχαίο σε μια κίνηση που τα ΜΜΕ των ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως μια «μεγαλειώδη στιγμή». Οι Ρετζίνα και Τσακ Τζόνσον ήταν παντρεμένοι για 50 χρόνια.

Του είπε ότι τον συγχωρεί και ότι ο Θεός τον αγαπά. Λέει ότι αυτός της ψιθύρισε: «Λυπάμαι τόσο πολύ. Λυπάμαι τόσο πολύ». Αργότερα η Ρετζίνα είπε ότι τον αγκάλιασε επειδή «ο Θεός της είπε ότι χρειαζόταν μια αγκαλιά από τη μαμά του», σύμφωνα με το WSB-TV.

«Ο Τζόι δεν ξέρει ακόμα πόσο πολύ τον αγαπά ο Θεός», είπε στο κανάλι. «Ο Τζόι χρειάζεται να θεραπευτεί από τα πράγματα του παρελθόντος, όπως όλοι μας. Και αυτό είναι η καρδιά και η προσευχή μας», συμπλήρωσε.

Η συγνώμη του ενόχου στην χήρα του θύματος

Ο Τίλμαν ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας με όχημα, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της απερίσκεπτης ή ασύνετης οδήγησης.

Προσεύχομαι να ακούσετε την καρδιά μου όταν λέω ότι λυπάμαι ειλικρινά και από καρδιάς», είπε με τρεμάμενη φωνή, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της Ατλάντα.

Ο δράστης καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, με αναστολή της ποινής αν ολοκληρώσει ένα διετές πρόγραμμα αποκατάστασης σε κλινική. Ο δικαστής είπε με την σειρά του ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. «Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο που σκότωσε κάποιον».

Πηγή: in.gr