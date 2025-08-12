Πύρινος εφιάλτης στη βορειοδυτική Τουρκία: Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα τη Δευτέρα από τα σπίτια τους στα Δαρδανέλλια (Τσανάκαλε), στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε κτίρια και οχήματα, ενώ δεκάδες κάτοικοι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

«Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν επειγόντως από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω ξηράς και θάλασσας», ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε, Εμέρ Τοραμάν, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Σύμφωνα με τον ίδιο, 77 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία λόγω αναπνευστικών δυσκολιών από την έκθεση στον καπνό.

Η φωτιά, που εξάπλωσαν βίαιοι ριπαίοι άνεμοι, σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (περιοχή επίσης γνωστή με την ονομασία Δαρδανέλλια), πολυσύχναστο στενό, ανάμεσά τους το πολύ τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.

Στην κοινότητα αυτή σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με οπτικό υλικό τουρκικών ΜΜΕ.

Έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν πάνω από 760 πυροσβέστες με την υποστήριξη δέκα αεροσκαφών, εννιά ελικοπτέρων και 200 και πλέον οχημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα πριν από 55 χρόνια, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον Ιούλιο στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ertnews.gr