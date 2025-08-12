Τέξας: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε κατάστημα στο Όστιν – Συνελήφθη ο δράστης

Τραγωδία στο Τέξας, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε χώρο στάθμευσης καταστήματος Target στο Όστιν.

Στη συνέχεια, έκλεψε δύο αυτοκίνητα προσπαθώντας να διαφύγει, ενώ τελικά συνελήφθη από την αστυνομία με χρήση τέιζερ στην άλλη πλευρά της πόλης, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίσα Ντέιβις, δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι άνδρας περίπου 30 ετών με “ιστορικό ψυχικής υγείας”.

Η Ντέιβις ανέφερε ότι ο δράστης διέφυγε αρχικά με κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο κατέληξε σε τροχαίο. Στη συνέχεια, έκλεψε άλλο όχημα από μια αντιπροσωπεία και τελικά συνελήφθη στο νότιο Όστιν.

Αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό εντόπισαν τρεις ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος Target.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της κομητείας Όστιν-Τράβις, Ρόμπερτ Λάκριτζ, δήλωσε ότι δύο από τα θύματα κατέληξαν επί τόπου, ενώ ένα ακόμη διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου επίσης διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για το Όστιν. Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για όλους μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η Ντέιβις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμες πληροφορίες για τα θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την περίοδο αγορών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Η εταιρεία Target δεν έχει ακόμη απαντήσει σε σχετικό αίτημα του Associated Press για σχόλιο.

«Πρόκειται για μια καταστροφική κατάσταση και η σκέψη μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Όστιν, Κερκ Γουάτσον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Αν και πρόκειται για μια εν εξελίξει έρευνα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια αποτρόπαιη και δειλή πράξη ένοπλης βίας».

Στο κατάστημα Jiffy Lube, το οποίο μοιράζεται τον ίδιο χώρο στάθμευσης με το Target, οι εργαζόμενοι κλείδωσαν τις πόρτες και κρύφτηκαν μόλις κατάλαβαν τι συνέβαινε. Ο υπάλληλος Πολ Σμιθ ανέφερε ότι είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από τα αυτοκίνητά τους.

«Είχα μόλις επιστρέψει από το Target, ούτε ένα λεπτό πριν», είπε ο Σμιθ.

Το αιματηρό περιστατικό στο Target σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση σε κατάστημα Walmart στο Μίσιγκαν, όπου ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 11 άτομα στην πόλη Τράβερς Σίτι και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και απόπειρα πολλαπλού φόνου.

