Τραμπ: Είμαι δυσαρεστημένος με τον Ζελένσκι γιατί αποκλείει παραχώρηση εδαφών- Τι θα πω στον Πούτιν

Νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Έξαλλος με τη στάση του ηγέτη της Ουκρανίας.

Τη δυσαρέσκειά του για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, δεν έκρυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες του δηλώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως είναι «ενοχλημένος» από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι ο Ζελένσκι έλεγε: Λοιπόν, πρέπει να λάβω συνταγματική έγκριση. Δηλαδή, έχει έγκριση να μπει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες, αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

O Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που παραχώρησε τη Δευτέρα (11/8) σε δημοσιογράφους υποστήριξε ότι η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την προσεχή Παρασκευή στην Αλάσκα θα είναι «αναγνωριστική», με στόχο να πιέσει τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι στη συνάντηση θα τεθεί θέμα «ανταλλαγής ή αλλαγής εδαφών» και πως θα προσπαθήσει «να εξασφαλίσει την επιστροφή κάποιων εδαφών στην Ουκρανία». Τόνισε δε, ότι θέλει «να δει μια κατάπαυση του πυρός», ενώ δεν απέκλεισε να αποχωρήσει από τη συνάντηση λέγοντας απλώς «καλή τύχη».

«Ο Πρόεδρος Πούτιν με προσκάλεσε να συμμετάσχω. Θέλει να συμμετάσχουμε. Νομίζω, πιστεύω, ότι θέλει να τελειώσει το θέμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μία «συνάντηση διερεύνησης» με στόχο να παροτρύνει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα πάω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Πολιορκούν τον Τραμπ οι Ευρωπαίοι

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη λίγες μέρες πριν από την ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Κι ενώ οι δύο ισχυροί άνδρες φαίνεται πως έχουν σχεδόν «συμφωνήσει», η Ευρώπη τρέχει και δεν… φτάνει.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί έκτακτη σύνοδο με Ευρωπαίους ηγέτες, τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συντονίσουν τις τελευταίες κινήσεις και να ασκήσουν πίεση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι πιέσεις κατά της Ρωσίας, οι εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο, αλλά και η απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών.

Όλα αυτά έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Αυγούστου, τηλεφωνικά, ενώ ο Τραμπ και ο Πούτιν θα βρεθούν δια ζώσης στην Αλάσκα, την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Politico, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί την Τετάρτη έκτακτη εικονική σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Παρασκευής στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις επιλογές άσκησης πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ζητήματα των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο και στη σειρά των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, με μία ώρα συζήτησης στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στις 3 μ.μ. θα ακολουθήσει μία ώρα συνομιλιών μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τη συμμετοχή του Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Τζ. Ντ. Βανς.

Πηγή: i.eidiseis