Γάζα: Έκτος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος νεκρός μετά το ισραηλινό πλήγμα

«Σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», το μήνυμα του ΟΗΕ για το νέο λουτρό αίματος.

Ένας ακόμη Παλαιστίνιος δημοσιογράφος υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από το χθεσινοβραδινό ισραηλινό πλήγμα σε έξι. Το χτύπημα είχε στόχο σκηνή που χρησιμοποιούσε συνεργείο του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας και νοσοκομειακές πηγές, το νέο θύμα είναι ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ-Χαλντί, ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά ΜΜΕ. Ο Αλ-Χαλντί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, κοντά στο οποίο είχε στηθεί η σκηνή, και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας «συνεπεία των τραυμάτων του».

Στοχοποίηση και γνωστά ονόματα στα θύματα

Το πλήγμα στοίχισε τη ζωή και στον Ανάς αλ-Σαρίφ, 28 ετών, ιδιαίτερα γνωστό δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι τον στοχοθέτησε, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη».

Άλλα θύματα είναι:

Ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουράικα

Οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα

Με αυτά τα ονόματα, η λίστα των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023, αγγίζει τους 200, σύμφωνα με τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα (RSF).

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι Παλαιστίνιων δημοσιογράφων» τη νύχτα της Κυριακής. Η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X (πρώην Twitter), κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» όπου βρίσκονταν οι εργαζόμενοι του Αλ Τζαζίρα, χαρακτηρίζοντας την πράξη «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει η Ύπατη Αρμοστεία, υπενθυμίζοντας πως τουλάχιστον 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στη Γάζα

Ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι η καταγραφή των γεγονότων αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε περιόδους σύγκρουσης.

Πηγή: ethnos.gr