Είχε ο Φρέντι Μέρκιουρι «κρυφή» κόρη; Η βιογραφία που μιλά για τη γυναίκα με το αρχικό «Β»

Σάλο προκαλεί ένα νέο βιβλίο για τον Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury), το οποίο υποστηρίζει ότι ο εμβληματικός frontman των Queen είχε αποκτήσει κρυφά μια κόρη - γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, θα ανατρέψει όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη ζωή και την κληρονομιά του.

Σύμφωνα με το επερχόμενο βιβλίο της βιογράφου Λέσλι-Αν Τζόουνς, με τίτλο «Love, Freddie», μια γυναίκα γνωστή μόνο με το αρχικό «Β» ισχυρίζεται ότι είναι η βιολογική κόρη του Μέρκιουρι, καρπός μιας σύντομης ερωτικής σχέσης που φέρεται να είχε το 1976 με τη σύζυγο ενός στενού φίλου του.

Η ίδια, σε χειρόγραφη επιστολή της, δηλώνει: «Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια πολύ στενή και αγαπησιάρικη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του. Με λάτρευε και ήταν αφοσιωμένος σε μένα».

Η γυναίκα, η οποία σήμερα είναι 48 ετών και εργάζεται στον χώρο της υγείας στην Ευρώπη, υποστηρίζει επίσης ότι ο πατέρας της τής εμπιστεύτηκε 17 προσωπικά ημερολόγια, τα οποία καλύπτουν τα τελευταία χρόνια της ζωής του και περιέχουν αποκαλύψεις που, σύμφωνα με την Τζόουνς, συνθέτουν «την πιο αυθεντική αυτοβιογραφία» του τραγουδιστή.

Freddie Mercury’s closest friend Mary Austin throws doubt on ‘secret child’ claims https://t.co/QNdTPGSX0z — The Independent (@Independent) August 10, 2025

Η δημοσιοποίηση των ισχυρισμών έχει διχάσει τον κύκλο του Μέρκιουρι. Ο Μπράιαν Μέι, κιθαρίστας των Queen, δήλωσε ότι προτιμά να παραμείνει ουδέτερος, ενώ η σύζυγός του Ανίτα Ντόμπσον χαρακτήρισε την ιστορία «ψευδείς ειδήσεις». Αμφιβολίες εξέφρασε και η Μέρι Όστιν, η οποία υπήρξε επί χρόνια σύντροφος, στενή φίλη και μία από τις βασικές κληρονόμους του Μέρκιουρι.

«Ο Φρέντι ήταν πολύ ανοιχτός στα προσωπικά του και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήθελε ή θα μπορούσε να κρατήσει ένα τόσο χαρούμενο γεγονός μυστικό είτε από εμένα είτε από τα άλλα άτομα που ήταν κοντά του», δήλωσε η Όστιν στους Sunday Times.

Μετά τον θάνατο του Μέρκιουρι το 1991 από βρογχική πνευμονία, η Όστιν κληρονόμησε περίπου το 50% της περιουσίας του, η οποία υπολογίζεται στα 9 εκατομμύρια λίρες.

Η γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του Μέρκιουρι δηλώνει «συντετριμμένη» από τα σχόλια της Μέρι Όστιν. Από την πλευρά της, η Λέσλι-Αν Τζόουνς υπερασπίζεται με σθένος το περιεχόμενο του βιβλίου της, τονίζοντας ότι έχει διεξαχθεί τεστ DNA που επιβεβαιώνει τη συγγένεια της «Β» με τον θρυλικό μουσικό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι κανένα από τα υπόλοιπα μέλη των Queen ούτε η αδελφή του Φρέντι Μέρκιουρι δεν έχουν προβεί σε ξεκάθαρη διάψευση των ισχυρισμών. «Δεν μπορούν να το αρνηθούν, γιατί –όπως λέει η Β– ξέρουν ότι είναι αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Τζόουνς προανήγγειλε περαιτέρω αποκαλύψεις στο βιβλίο της, το οποίο, όπως λέει, θα επανεξετάσει την εικόνα του Φρέντι Μέρκιουρι και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Πηγή: ethnos.gr