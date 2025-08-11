«Σε συγχωρώ με όλη μου την καρδιά»: 11 χρόνια από την αυτοκτονία του Ρόμπιν Γουίλιαμς - Η σιωπηλή του μάχη

Σαν σήμερα, στις 11 Αυγούστου 2014, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο θάνατός του, που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο, αποκάλυψε την αθέατη πλευρά ενός ανθρώπου που για δεκαετίες σκόρπιζε γέλιο και συγκίνηση, αλλά έδινε μια σιωπηλή μάχη με την ψυχική ασθένεια.

Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους διασκεδαστές όλων των εποχών. Από την τηλεοπτική του εκτόξευση στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με τον εκκεντρικό Mork στη σειρά Mork & Mindy, μέχρι τους εμβληματικούς κινηματογραφικούς ρόλους που άφησαν ιστορία, η καριέρα του ήταν ένας καμβάς γεμάτος γέλιο, ευαισθησία και δημιουργικότητα.

Το ταλέντο του ξεπερνούσε τα όρια της κωμωδίας· μπορούσε να μεταμορφωθεί σε συγκινητικό δάσκαλο στον «Κύκλο των Χαμένων Ποιητών», σε τρυφερή αλλά ξεκαρδιστική νταντά στην «Κυρία Ντάουτφαϊερ», ή σε σοφό θεραπευτή στο «Good Will Hunting» – ρόλος που του χάρισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1998.

Η φωνή του Τζίνι στον Αλαντίν έγινε συνώνυμη με την ανεξάντλητη ενέργεια και τις αστραπιαίες μιμήσεις του, ενώ ταινίες όπως το Jumanji, το Patch Adams και το Birdcage απέδειξαν την ικανότητά του να περνά με άνεση από την κωμωδία στο δράμα και πάλι πίσω.

Παράλληλα, υπήρξε ενεργός φιλάνθρωπος, στηρίζοντας οργανισμούς όπως το St. Jude Children’s Research Hospital και το Christopher Reeve Foundation.

Ωστόσο, πίσω από τη λαμπερή εικόνα υπήρχε ένας άνθρωπος που πάλευε με την κατάθλιψη και τον εθισμό. Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του με το αλκοόλ και τις ουσίες, τονίζοντας τη σημασία της βοήθειας και της αλληλοστήριξης. Λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, διαγνώστηκε με άνοια με σωμάτια Lewy, μια σπάνια εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, Σούζαν Σνάιντερ, η ασθένεια είχε αρχίσει να επηρεάζει δραματικά τη διάθεσή του, προκαλώντας σύγχυση και άγχος.

Στις 11 Αυγούστου 2014, ο Γουίλιαμς βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από αυτοκτονία δια απαγχονισμού. Δεν ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ πέρα από τα φάρμακα που λάμβανε. Η είδηση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, όχι μόνο γιατί έφυγε ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της εποχής του, αλλά και γιατί ανέδειξε με τραγικό τρόπο το πόσο αθέατη μπορεί να είναι η μάχη με την ψυχική ασθένεια.

Η συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα του τον είδε νεκρό

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στο ABC πριν 9 χρόνια, η Σούζαν Σνάιντερ είχε μιλήσει για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Ρόμπιν Γουίλιαμς, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τους τελευταίους μήνες της ζωής του. «Ήταν η καλύτερη αγάπη που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ… βασισμένη στην τιμή, την αγάπη, τον σεβασμό», είχε πει τότε, περιγράφοντας τη σχέση τους.

Η σύζυγός του είχε θυμηθεί τη μοιραία ημέρα, όταν έφυγε το πρωί για τη δουλειά πιστεύοντας ότι ο σύζυγός της κοιμόταν ακόμη. Η βοηθός του την ενημέρωσε ότι δεν είχε ξυπνήσει και όταν έμαθε τι είχε συμβεί, «εκείνη η διαδρομή των 24 λεπτών… απλώς ούρλιαζα όλη την ώρα». Όπως λέει, όταν έφτασε και τον είδε νεκρό, «του είπα “σε συγχωρώ με όλη μου την καρδιά, είσαι ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ”».

Τους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Γουίλιαμς όπως είχε αποκαλύψει η σύζυγός του, υπέφερε από κατάθλιψη, άγχος και παρανοϊκές σκέψεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσίαζε μια σειρά σωματικών συμπτωμάτων που άλλαζαν συνεχώς. «Ήταν σαν να παίζαμε whack-a-mole· ποιο σύμπτωμα θα εμφανιστεί αυτόν τον μήνα;», είχε αποκαλύψει. Τον Μάιο του 2014 διαγνώστηκε με πρώιμο στάδιο της νόσου του Πάρκινσον, αλλά, όπως αποδείχτηκε αργότερα, η πραγματική αιτία ήταν η άνοια με σωμάτια Lewy (LBD).

Η Σούζαν Σνάιντερ είχε περιγράψει μάλιστα ένα περιστατικό στις 24 Ιουλίου 2014, όταν βγήκε από το ντους και τον είδε με αίμα στο κεφάλι. «Το μαξιλάρι ήταν τόσο ποτισμένο με αίμα… του φώναξα. Μου έδειξε την πόρτα και όταν τον ρώτησα αν χτύπησε το κεφάλι του, έγνεψε καταφατικά. Η μόνη του απάντηση ήταν “υπολόγισα λάθος”».

Για το αν φοβόταν ότι μπορεί να αυτοκτονήσει, είχε απαντήσει: «Όχι. Ήταν αυτό που συνέβαινε μέσα στον εγκέφαλό του· ένας χημικός πόλεμος που κανείς δεν ήξερε», προσθέτοντας: «Η Lewy body dementia σκότωσε τον Ρόμπιν. Αυτό του πήρε τη ζωή. Ήξερε ότι έχανε το μυαλό του και προσπαθούσε να το κρατήσει, αλλά τον τελευταίο μήνα το φράγμα έσπασε».

Η ίδια πίστευε ότι η αυτοκτονία του ήταν ένας τρόπος να πάρει πίσω τον έλεγχο: «Η γνώμη μου; Ναι. Νομίζω ότι απλώς είπε “τώρα” και δεν τον κατηγορώ καθόλου».

Η τελευταία τους συνομιλία ήταν το προηγούμενο βράδυ. «Έμπαινα στο κρεβάτι κι εκείνος μπήκε στο δωμάτιο δύο φορές. Μια φορά για να πάει στη ντουλάπα και μου είπε “Καληνύχτα, αγάπη μου”. Μετά ξαναβγήκε με το iPad του, φαινόταν σαν να είχε κάτι να κάνει και σκέφτηκα “μάλλον πάει καλύτερα”. Και μετά είπε “Καληνύχτα, καληνύχτα”. Αυτή ήταν η τελευταία φορά».

Η Σούζαν τόνισε στην ίδια συνέντευξη μετά την αυτοκτονία του, ότι ο Ρόμπιν ήταν νηφάλιος για οκτώ χρόνια, ενώ κοιμόντουσαν σε ξεχωριστά δωμάτια εξαιτίας της αϋπνίας του, ενός κλασικού συμπτώματος της LBD. «Η αγαπημένη μου ταινία του Ρόμπιν Γουίλιαμς ήταν ο Ρόμπιν Γουίλιαμς ως άνθρωπος, όχι ως ηθοποιός. Η καλύτερη ταινία στον κόσμο».

Η κληρονομιά του Γουίλιαμς δεν περιορίζεται στις ταινίες και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Η ειλικρίνεια με την οποία είχε μιλήσει για την κατάθλιψη και την ανάρρωση, αλλά και η αφοσίωσή του σε φιλανθρωπικά έργα, εμπνέουν μέχρι σήμερα. Το βραβείο Legacy of Laughter, που θεσπίστηκε στη μνήμη του, τιμά ανθρώπους που συνδυάζουν το χιούμορ με τη φιλανθρωπία – μια απόλυτη αντανάκλαση της ζωής και των αξιών του.

Έντεκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς παραμένει ζωντανός μέσα από τους ρόλους του, τα αστεία του και τις στιγμές που χάρισε σε εκατομμύρια ανθρώπους, με την ιστορία του να υπενθυμίζει, ότι ακόμη και εκείνοι που μας κάνουν να γελάμε περισσότερο, μπορεί να δίνουν μάχες που δεν βλέπουμε.

