Τραγικός θάνατος για βρέφος ενός μήνα στις ΗΠΑ: Το ξυλοκόπησε ο πατέρας του επειδή έκλαιγε

Τραγικό θάνατο στα χέρια του πατέρα του βρήκε ένα νεογέννητο βρέφος μόλις 4 εβδομάδων στην Αριζόνα των ΗΠΑ το οποίο ξυλοκοπήθηκε βάναυσα επειδή «έκλαιγε πολύ».

Για τον θάνατο του βρέφους συνελήφθη ο 22χρονος Τζόναθαν Ενρίκεζ, ο οποίος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ο ίδιος, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και προσπάθησε να αποδώσει τον θάνατο του βρέφους σε πνιγμό ενώ έπινε από μπιμπερό της.

Το βρέφος βρέθηκε σε διαμέρισμα βαρύτατα τραυματισμένο το πρωί της 11ης Ιουλίου και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από 15 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Στην νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το βρέφος έφερε και άλλα τραύματα σε «διάφορα στάδια επούλωσης», όπως κάταγμα στο κρανίο, αιμορραγία στον εγκέφαλο, σπασμένο πόδι και σπασμένα πλευρά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο γονείς ισχυρίστηκαν ότι το μωρό είχε πέσει από το κρεβάτι, από το κάθισμα του αυτοκινήτου και είχε χτυπηθεί από ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υποστεί μώλωπες γύρω από τα μάτια.

Ο 22χρονος Ενρίκεζ, παραδέχτηκε ότι ήταν «αρκετά βίαιος» ενώ άλλαζε τις πάνες του μωρού και πως έστειλε μήνυμα στη μητέρα του βρέφους λέγοντας ότι «έκανε λάθος» ζητώντας της να επιστρέψει από τη δουλειά, καθώς το μωρό δεν ανέπνεε. Αργότερα είπε ότι χτύπησε το μωρό στο αριστερό μέρος του κεφαλιού επειδή «έκλαιγε πολύ» ενώ ήταν μέσα στο κρεβατάκι της ενώ παραδέχτηκε επίσης ότι την τύλιξε σφιχτά για να σταματήσει να κλαίει.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε ότι τα «καταστροφικά» τραύματα ήταν συμβατά με «χτύπημα, σύνθλιψη ή ποδοπάτημα» με τον Ενρίκεζ να κρατείται στη φυλακή με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

