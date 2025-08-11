Βγήκε να κάνει τσιγάρο και βρέθηκε να κρέμεται έξω από συρμό σε τρένο υψηλής ταχύτητας

Ένας 24χρονος Αλγερινός επέζησε από θαύμα, αφότου βρέθηκε να κρέμεται από συρμό σε τρένο υψηλής ταχύτητας, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Αυστρίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε απο τον συρμό στο σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, για να καπνίσει.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, δήλωσε ότι ο άνδρας πιάστηκε από το εξωτερικό του και έγινε αντιληπτός όταν άρχισε να χτυπά τα παράθυρα, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα τον επιβίβασε και ο συρμός συνέχισε το δρομολόγιο προς Βιέννη, φτάνοντας με επτά λεπτά καθυστέρηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Heute, ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη στάση για να καπνίσει, όμως δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί κανονικά και σκαρφάλωσε στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών. Στον σταθμό Meidling της Βιέννης, ο 24χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία.

Ο Χόφερ χαρακτήρισε την πράξη «απόλυτα ανεύθυνη», σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνήθως καταλήγουν σε θανάτους, ενώ θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον ίδιο τον δράστη, αλλά και διασώστες και προσωπικό ασφαλείας.

Το περιστατικό θυμίζει αντίστοιχο συμβάν τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ένας 40χρονος Ούγγρος επέζησε κρεμασμένος σε γερμανικό τρένο υψηλής ταχύτητας για 30 χιλιόμετρα, επίσης επειδή δεν είχε προλάβει να τελειώσει το τσιγάρο του πριν την αναχώρηση.