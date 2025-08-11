«Με ακούει κανείς;» - Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Τουρκία μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ (vids)

Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του και άλλοι είκοσι εννιά τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Κυριακή την επαρχία Μπαλίκεσιρ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές της Τουρκίας.

«Ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε», ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά).

«Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δε βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Multiple buildings collapsed due to a 6.1-magnitude earthquake in Gölcük, Balıkesir Province, Turkey 🇹🇷 (10.08.2025)pic.twitter.com/B2zCLo4Rch — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2025

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

🚨BREAKING: M6.2 Earthquake in Turkey; Buildings have collapsed in Balıkesir. pic.twitter.com/vLLFmVg43F — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 10, 2025

«Με ακούει κανείς;»

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άτομα, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

#BREAKING



6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir



Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities



Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull… pic.twitter.com/r95U8sED4c — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 10, 2025

«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD). Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.