Πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Άνας αλ-Σαρίφ, σκοτώθηκε μαζί με τρεις συναδέλφους του σε αυτό που φαίνεται να ήταν στοχευμένη επίθεση από το Ισραήλ, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Ο Άλ-Σαρίφ, 28 ετών, σκοτώθηκε την Κυριακή μετά από επίθεση σε σκηνή δημοσιογράφων έξω από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου.

Ο γνωστός ανταποκριτής του Al Jazeera κάλυπτε εκτενώς τα βόρεια της Γάζας. Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Μοχάμεντ Κρέικε, και οι χειριστές κάμερας Ιμπραήμ Ζάχερ, Μοχάμεντ Νουφάλ και Μοάμεν Αλίουα ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων.

Το δίκτυο μέσων ενημέρωσης Al Jazeera καταδίκασε πρόσφατα τον ισραηλινό στρατό για αυτό που αποκάλεσε «εκστρατεία υποκίνησης» εναντίον των δημοσιογράφων του στη Λωρίδα της Γάζας, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον Αλ-Σαρίφ.

Τον Ιούλιο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Άβιχαϊ Αντρέε, αναδημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας τον Αλ-Σαρίφ ότι ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς – μια κατηγορία που έχει απορριφθεί με σφοδρότητα ως ψευδής.

Το Ισραήλ έχει συστηματικά κατηγορήσει Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα ότι ανήκουν στη Χαμάς από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στην περιοχή τον Οκτώβριο του 2023, κάτι που οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια να απαξιωθεί η δουλειά τους για τις καταχρήσεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη των βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένων πολλών δημοσιογράφων του Al Jazeera και των συγγενών τους.

