Ο Νετανιάχου υπερασπίζεται το σχέδιο για κατάληψη της Γάζας - Παρουσίασε τις 5 αρχές για τον τερματισμό του πολέμου

Στο σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας και την επόμενη ημέρα περιέγραψε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε λέγοντας ότι θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία (της συνέντευξης Τύπου) για να «διαψεύσει τα ψέματα» και να πει την αλήθεια.

Όπως υποστήριξε, η Χαμάς εξακολουθεί να έχει «χιλιάδες ένοπλους τρομοκράτες» στη Γάζα και ότι ο στόχος τους είναι να «καταστρέψουν» το κράτος του Ισραήλ.

Οι κάτοικοι της Γάζας «μας ικετεύουν και ικετεύουν τον κόσμο» να τους απελευθερώσει από τη Χαμάς, τόνισε σύμφωνα με το BBC.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Χαμάς μια «οργάνωση γενοκτονίας», προσθέτοντας ότι κανένα έθνος δεν θα ανεχόταν να έχει μια οντότητα «αφοσιωμένη στην εξόντωσή του σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορά του».

Επισήμανε, ότι ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και συμφωνήσει να καταθέσει τα όπλα.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και περιγράφει τις πέντε αρχές του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτές είναι:

Ο αφοπλισμός της Χαμάς

Η επιστροφή όλων των ομήρων

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας

Η ανάληψη του «απόλυτου ελέγχου της ασφάλειας» της Λωρίδας από το Ισραήλ

Η δημιουργία μιας «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να «ολοκληρώσει το έργο» και να «νικήσει» τη Χαμάς.

Λέει ότι το 70-75% της Γάζας βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, αλλά ότι η Χαμάς έχει δύο οχυρά που παραμένουν. Το ένα είναι η πόλη της Γάζας, λέει, και το άλλο είναι τα «κεντρικά στρατόπεδα». Την Παρασκευή, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε εντολή στον IDF να «διαλύσει» αυτά τα δύο οχυρά.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι αυτός είναι ο «καλύτερος τρόπος» για να τελειώσει ο πόλεμος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία νέας ομάδας για την πολιτική διακυβέρνηση της Γάζας, ο Νετανιάχου απάντησε μεταξύ άλλων ότι «υπάρχουν «αρκετοί υποψήφιοι» που εξετάζονται για τη δημιουργία μιας νέας «μεταβατικής αρχής», ενώ συμπλήρωσε ότι «δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα» και ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα είναι εκεί.

