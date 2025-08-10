Το εκπληκτικό μυστικό πίσω από τα σμήνη πουλιών: Πώς σχηματίζονται τα τέλεια περιγράμματα στον ουρανό

Ένα νέο επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου, προσφέρει μια απρόσμενη οπτική για τους θεαματικούς εναέριους σχηματισμούς των πουλιών.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.