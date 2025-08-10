Το διαβατήριο του 10χρονου παιδιού τους είχε λήξει: Το εγκατέλειψαν στο αεροδρόμιο και έφυγαν για διακοπές

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη πριν από λίγες μέρες στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οικογένεια που ετοιμαζόταν να πετάξει για διακοπές διαπίστωσε, φτάνοντας εκεί, ότι το διαβατήριο του 10χρονου γιου της είχε λήξει. Αποφάσισε λοιπόν να τον αφήσει πίσω και να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο μόνο με το μικρότερο παιδί της.

Το προσωπικό του αεροδρομίου ειδοποίησε την αστυνομία της Καταλονίας, που ζήτησε τη διακοπή της πτήσης και την επιστροφή του αεροπλάνου. Κατόπιν οι γονείς οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου είχε ήδη μεταφερθεί το εγκαταλειμμένο παιδί για δική του ασφάλεια.

Αυτό το γεγονός πήρε δημοσιότητα όταν μια εργαζόμενη του αεροδρομίου ονόματι Lilian το αφηγήθηκε στο TikTok. Όπως υποστήριξε, οι γονείς του αγοριού ειδοποίησαν συγγενείς να το παραλάβουν και μετά, απλά, πήραν το αεροπλάνο «αφήνοντας, ήρεμοι, το παιδί πίσω!». Το μικρό αγόρι είπε στο προσωπικό του αεροδρομίου, που το εντόπισε μόνο του, ότι οι γονείς του ήταν ήδη στο αεροπλάνο, καθ’ οδόν για τον προορισμό των διακοπών τους.

Πηγή: marieclaire.gr