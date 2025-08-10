Εκπρόσωπος της Χαμάς: Ο μόνος τρόπος για συμφωνία στη Γάζα είναι μέσω διαπραγματεύσεων

Ο Μαχμούντ Μαρντάουι, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα είναι μέσω άμεσων συνομιλιών μεταξύ των μερών.

Στη δήλωσή του, ο Μαρνταβί κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για εξαπάτηση και αποφυγή πραγματικών δεσμεύσεων για σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Είπε ότι ο Νετανιάχου είχε επανειλημμένα λάβει μέτρα που οδήγησαν στην αποτυχία των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Μαρντάβι πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την αποτυχία των συνομιλιών όσο και για τις συνέπειες των πολιτικών του.

Ο Ρούμπιο κατηγορεί τον Γάλλο πρόεδρο για την αποτυχία

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι διαταράσσει τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε συνέντευξή του στο EWTN, είπε ότι οι συνομιλίες κατέρρευσαν την ημέρα που ο Γάλλος πρόεδρος πήρε τη μονομερή απόφασή του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Αν ήμουν η Χαμάς, θα έλεγα: "Ας μην κάνουμε εκεχειρία... Επειδή μπορεί να ανταμειφθούμε, μπορεί να το δούμε ως νίκη"», είπε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη δήλωση του Μακρόν, και άλλες χώρες συμφώνησαν με αυτή τη θέση, δηλώνοντας ότι «εάν δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος».

Πηγή: newsbomb.gr