Δύο άνθρωποι στις ΗΠΑ ξύπνησαν λίγο πριν την αφαίρεση οργάνων - H περίπτωση της άστεγης που οι γιατροί την είχαν ξεγράψει

Δύο περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της διαδικασίας δωρεάς οργάνων, καθώς ασθενείς που η κατάστασή τους είχε κριθεί μη αναστρέψιμη νεκροί έδειξαν σημάδια ζωής λίγο πριν την αφαίρεση των οργάνων τους, γλιτώνοντας από βέβαιο θάνατο.

Η περίπτωση της άστεγης Ντανέλα Γκαλέγκος

Το 2022, η 38χρονη άστεγη Ντανέλα Γκαλέγκος εισήχθη σε κώμα στο νοσοκομείο Presbyterian στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, έπειτα από αδιευκρίνιστη αιτία. Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά της ότι οι πιθανότητες ανάρρωσης ήταν μηδαμινές, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων μέσω της υπηρεσίας New Mexico Donor Services, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Danella Gallegos, una mujer de 38 años que estuvo en coma en 2022 en un hospital de Albuquerque, Nuevo México. Durante su estancia, los médicos informaron a su familia que las probabilidades de recuperación eran mínimas, lo que llevó a la familia a autorizar la donación de… pic.twitter.com/IJyGRrEu2o — Evelyn (@cathy192021) August 9, 2025

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη χειρουργική αφαίρεση, η οικογένεια παρατήρησε δάκρυα στα μάτια της, τα οποία οι συντονιστές δωρεάς απέδωσαν σε αντανακλαστική κίνηση. Την ημέρα της επέμβασης, μία από τις αδελφές της διέκρινε κίνηση, ενώ ένας γιατρός της ζήτησε να ανοιγοκλείσει τα μάτια — και εκείνη υπάκουσε, αποδεικνύοντας ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Παρά την ένδειξη αυτή, οι συντονιστές φέρεται να πίεσαν το προσωπικό να συνεχίσει, προτείνοντας μάλιστα τη χορήγηση μορφίνης για τη μείωση των κινήσεων.



H Ντανέλα Γκαλέγκος γλίτωσε από βέβαιο θάνατο καθώς πριν πραγματοποιηθούν οι επεμβάσεις για την αφαίρεση οργάνων άνοιξε τα μάτια της



Οι γιατροί αρνήθηκαν και διέκοψαν τη διαδικασία, μια απόφαση που έσωσε τη ζωή της. Η Γκαλέγκος τελικά ανάρρωσε πλήρως και υπέβαλε καταγγελία στο Υπουργείο Υγείας, προκαλώντας έρευνα για το περιστατικό. Το νοσοκομείο δήλωσε ότι η ευθύνη για τη διαδικασία ανήκε στην υπηρεσία δωρεάς, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε παρέμβαση σε ιατρικές αποφάσεις. «Νιώθω τόσο τυχερή. Αλλά είναι τρελό να σκέφτομαι πόσο κοντά βρέθηκα στο να τελειώσει η ζωή μου αλλιώς», είπε η ίδια.



Η περίπτωση του Τόμας “TJ” Χούβερ Β΄που είχε κριθεί εγκεφαλικά νεκρός

Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2021 στο Κεντάκι, όταν ο Τόμας “TJ” Χούβερ Β΄ υπέστη υπερβολική δόση ναρκωτικών και κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός. Ενώ είχε προγραμματιστεί για δωρεά οργάνων, μέλος του προσωπικού παρατήρησε ότι κινούνταν και έκλαιγε εμφανώς λίγο πριν την επέμβαση. Παρά τα σημάδια ζωής, η υπηρεσία Kentucky Organ Donor Affiliates φέρεται να πίεσε για να συνεχιστεί η διαδικασία, κάτι που η ίδια η υπηρεσία διέψευσε. Ο Χούβερ ανάρρωσε και ζει πλέον με την αδελφή του.

"In 2021, a supposedly brain dead man, Anthony Thomas “TJ” Hoover II, opened his eyes and looked around while being wheeled to the operating room to donate his organs. Hospital staff at Baptist Health hospital in Richmond, Kentucky assured his family that these were just… pic.twitter.com/G4KAE7K2Iw — Jessica Rojas 🇺🇸💪 (@catsscareme2021) July 11, 2025



Στην περίπτωση της 42χρονης Μίστι Χόκινς, η μηχανική υποστήριξη αφαιρέθηκε πριν την αφαίρεση των οργάνων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η καρδιά της χτυπούσε ακόμη. Παρά την ανακάλυψη αυτή, η Χόκινς δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 103.200 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, με 13 να πεθαίνουν καθημερινά εν αναμονή συμβατού δότη. Κάθε δότης μπορεί να σώσει έως και οκτώ ζωές και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής έως και 75 άλλων ασθενών.

Πηγή: protothema.gr