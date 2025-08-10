Ξύπνησε από το κώμα την ώρα που πήγαν να δώσουν τα όργανά της - Πίεζαν για να συνεχίσουν

Δομικά προβλήματα στο αμερικανικό σύστημα δωρέας οργάνων από άτομα που βρίσκονται σε κώμα

Απίστευτη περιπέτεια έζησε γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ξύπνησε από κώμα λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων της. Η άστεγη Danella Gallegos νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Albuquerque Presbyterian Hospital το 2022.

Η οικογένειά της, αντιμέτωπη με μια πρόγνωση που θεωρούνταν απελπιστική, είχε συναινέσει στη δωρεά οργάνων. Καθώς οι χειρουργοί προετοιμάζονταν για την αφαίρεση, η Gallegos άνοιξε τα μάτια της, έκλαψε και ανταποκρίθηκε στο αίτημα να τα ανοιγοκλείσει. Η ιατρική ομάδα σταμάτησε αμέσως τη διαδικασία, παρά την πίεση από τους συντονιστές των Υπηρεσιών Δωρητών της πολιτείας του Νέου Μεξικού, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν απλώς θέμα αντανακλαστικών.

Τα λόγια της γυναίκας που επέζησε

Η Gallegos υπέβαλε καταγγελία στο αμερικανικό υπουργείο Υγείας και διηγήθηκε την εμπειρία της στους New York Times: «Νιώθω τυχερή, αλλά είναι παράλογο να σκέφτομαι πόσο κοντά ήμουν σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα». Σήμερα είναι ζωντανή και έχει αποφασίσει να δημοσιοποιήσει την υπόθεσή της για να εκθέσει τα ελαττώματα του συστήματος δωρεάς οργάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στο αμερικανικό σύστημα

Η έρευνα των New York Times αποκαλύπτει ότι η υπόθεση Gallegos δεν είναι μεμονωμένη. Στο αμερικανικό σύστημα μεταμοσχεύσεων υπάρχουν δομικά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο των Οργανισμών Προμήθειας Οργάνων (OPO), που είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια οργάνων.

Το πρόβλημα αφορά κυρίως τη λεγόμενη δωρεά μετά από θάνατο του κυκλοφοριακού συστήματος (DCD): οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί, αλλά σε κώμα και διατηρούνται στη ζωή με μηχανική υποστήριξη . Εάν δεν παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης, η μηχανική υποστήριξη διακόπτεται και, εάν η καρδιά σταματήσει να λειτουργεί εντός δύο ωρών, τα όργανα θεωρούνται κατάλληλα.

Πίεση στους γιατρούς να επιταχύνουν τη διαδικασία

Γιατροί και νοσηλευτές αναφέρουν ότι δέχονται πιέσεις και επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις από τους συντονιστές των OPO, που επιθυμούν να λάβουν συγκατάθεση για τη δωρεά το συντομότερο δυνατό. Μερικές φορές ακόμη και πριν από την επίσημη λήψη της κλινικής απόφασης για την αποσύνδεση από τη μηχανική υποστήριξη.

«Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουν όργανα», δήλωσε ανώνυμα μια νοσηλεύτρια του Presbyterian Hospital. Ο χρόνος μεταξύ του θανάτου και της προμήθειας πρέπει να είναι ελάχιστος για να διασφαλιστεί η ποιότητα των οργάνων, γεγονός που ωθεί τους οργανισμούς να ενεργούν με εξαιρετική ταχύτητα.

Η υπεράσπιση των οργανισμών

Η New Mexico Donor Services έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το προσωπικό της δεν παρεμβαίνει στις κλινικές αποφάσεις. Το υπουργείο Υγείας αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα των NYT.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 103.000 άτομα περιμένουν μεταμόσχευση, με 13 άτομα να χάνουν τη ζωή τους καθημερινά. Ένας μόνο δωρητής μπορεί να σώσει έως και οκτώ ζωές και να βελτιώσει τη ζωή 75 άλλων. Μπροστά σε αυτά τα νούμερα, η πίεση στο σύστημα παραμένει εξαιρετικά υψηλή, δημιουργώντας μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ιατρικής ανάγκης και ασφάλειας των ασθενών.

