Στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία και ο τόπος της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στη μεγάλη Πολιτεία της Αλάσκας. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!» ανακοίνωσε μέσω του truth social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί περί ενδεχόμενης «ανταλλαγής εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσο έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο». «Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια θα ανακτηθεί μέρος της» είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

