Η συγκλονιστική ιστορία της «μαύρης χήρας» στο Ιράν: Σκότωσε 11 συζύγους σε 20 χρόνια για τις περιουσίες τους

Σάλο έχει προκαλέσει στο Ιράν η υπόθεση της 42χρονης Κουλθούμ Ακμπάρι, γνωστής ως «Μαύρη Χήρα», η οποία κατηγορείται για τις κατά συρροήν δολοφονίες των συζύγων της.

Η Ακμπάρι εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για τη δολοφονία 11 πρώην συζύγων της και την απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου άνδρα. Η υπόθεσή της είναι μια από τις πιο περίπλοκες έρευνες στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ακμπάρι ομολόγησε ότι, από το 2000 έως το 2023, δολοφόνησε 11 άνδρες –όλοι σύζυγοί της– προκειμένου να καρπωθεί τα χρήματα και τις περιουσίες τους. Το «μοτίβο» της φέρεται να περιλάμβανε στοχευμένους γάμους με ηλικιωμένους άνδρες και σταδιακή δηλητηρίαση με φάρμακα για διαβήτη, διεγερτικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βιομηχανικό αλκοόλ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα Haft Sobh, η Καλθούμ παρουσίαζε τον εαυτό της ως μια στοργική και ιδανική σύζυγο, παντρευόταν ηλικιωμένους και πλούσιους άνδρες και στη συνέχεια τους δηλητηρίαζε.

Η εφημερίδα Asr-e Iran ανέφερε ότι η Καλθούμ έδινε στα θύματά της φάρμακα που προκαλούσαν σπασμούς και φάρμακα αναμεμειγμένα με τοξικές ουσίες για να τα οδηγήσει σε ένα αργό θάνατο που δεν θα κινούσε υποψίες.

Η εφημερίδα Haft Sobh ανέφερε ότι η Καλθούμ αραίωνε τα φάρμακα για τον διαβήτη και αύξανε σταδιακά τις δόσεις για να αποτρέψει τα αιφνίδια συμπτώματα. Μετά την εμφάνιση σπασμών, πήγαινε τον σύζυγο στο νοσοκομείο για να προσπαθήσει να τον σώσει και στη συνέχεια τον δηλητηρίαζε συστηματικά μέχρι να προκληθεί ο θάνατός του.

«Ήταν εξαιρετικά επιδέξια στο να καλύπτει τα ίχνη της»

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η δράση της έμεινε για χρόνια στο σκοτάδι, καθώς τα θύματα φαίνονταν να πεθαίνουν από φυσικά αίτια, λόγω ηλικίας ή χρόνιων ασθενειών. «Ήταν εξαιρετικά επιδέξια στο να καλύπτει τα ίχνη της», τόνισαν οι αρχές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατο του τελευταίου φερόμενου θύματός της, του 63χρονου Αζιζολάχ Μπαμπαεί, το 2023. Οι υποψίες του γιου του Μπαμπαεί οδήγησαν σε αστυνομική έρευνα και τελικά στη σύλληψη της «Μαύρης Χήρας».

Η δίκη της βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να την κατηγορούν επίσης για απόπειρα δολοφονίας ενός ακόμη άνδρα. Αν κριθεί ένοχη, κινδυνεύει με τη θανατική ποινή, καθώς οι δολοφονίες χαρακτηρίζονται ως «προμελετημένες και ιδιαιτέρως ειδεχθείς».