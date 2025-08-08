Σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στις ΗΠΑ όλο το προσωπικό είναι στο φάσμα του αυτισμού

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ένας πατέρας από τη Φλόριντα άνοιξε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων με έναν ξεκάθαρο στόχο, να προσφέρει στον αυτιστικό γιο του μια πραγματική ευκαιρία στη ζωή.

Μακριά από περιθωριοποίηση και τον διαρκή φόβο: «τι θα γίνει όταν εγώ δεν θα είμαι εδώ;».

Το Rising Tide Car Wash ιδρύθηκε το 2013, ξεκινώντας με 35 εργαζόμενους, σχεδόν όλοι στο φάσμα του αυτισμού. Το όραμα του John D’Eri ήταν απλό: «Δεν θέλω ο γιος μου να κάθεται σε ένα δωμάτιο και να τον φροντίζουν άλλοι. Θέλω να έχει δουλειά. Θέλω να έχει φίλους».

Σήμερα, η επιχείρηση διαθέτει τρία καταστήματα σε τρεις τοποθεσίες: Margate, Parkland και Coral Springs, ενώ ένα τέταρτο κατάστημα ετοιμάζεται να ανοίξει στο Pompano Bay το 2026.

Το σημαντικότερο όμως δεν είναι αυτό αλλά το γεγονός ότι πλέον απασχολεί 90 ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού.

«Μου αρέσει να δουλεύω στα αυτοκίνητα γιατί είναι εύκολο για μένα. Και το καλύτερο είναι ότι βγάζω πολλά λεφτά», λέει γελώντας ο Ryan, ένας από τους υπαλλήλους που εργάζεται δίπλα στον Andrew, τον γιο του ιδρυτή.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Michelle Hintz, που επισκέπτεται τακτικά το πλυντήριο: «Είναι μια εργασία με σαφή αρχή, μέση και τέλος. Το αυτοκίνητο φτάνει βρώμικο, καθαρίζεται και φεύγει λαμπερό. Για τα άτομα στο φάσμα, αυτή η ξεκάθαρη διαδικασία είναι σημαντική, τα βοηθά να αισθάνονται χρήσιμα και επιτυχημένα».

