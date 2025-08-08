Στα 7 του επινόησε επιτραπέζιο, στα 15 του έγινε εκατομμυριούχος

Εκατομμυριούχος είναι πλέον ο 15χρονος Άλεξ Μπάτλερ, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο του επιτραπέζιο όταν ήταν 7 ετών και τώρα το πούλησε μια μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών.

Ο Άλεξ μαζί με τους γονείς, Λέσλι Πίερσον και Μαρκ Μπάτλερ, πούλησαν το πρωτότυπο παιχνίδι με κάρτες Taco vs Burrito στην εταιρεία PlayMonster, με έδρα το Ουισκόνσιν, όπως αναφέρει η Seattle Times. «Ποτέ δεν ένιωσα δεμένος με αυτό. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα. Απλώς ήθελα να βγάλω όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα», δήλωσε ο 15χρονος. Προς το παρόν το ποσό της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό, με τον ανήλικο και τους γονείς του να εργάζονται πάνω στην επένδυση των κερδών.

Η ιδέα για το επιτραπέζια ήρθε τυχαία στον Άλεξ, με τον ίδιο να αναφέρει ότι τότε δεν του άρεσαν καν τα τάκος ή τα μπουρίτο, ωστόσο περνούσε αρκετό χρόνο παίζοντας παιχνίδια με κάρτες, όπως το Exploding Kittens, αποφασίζοντας να δημιουργήσει ένα δικό του.

Η μητέρα του 15χρονου είναι επιχειρηματίας με αρκετά πρότζεκτ στο ενεργητικό της και πίστευε ότι ο γιος της θα βαρεθεί σύντομα. Πήγαιναν σε καφετέριες για να δοκιμάζει την πρώτη έκδοση του παιχνιδιού, την οποία βελτίωνε συνέχεια, ενώ μετά από δοκιμές με φίλους του, η Πίερσον ξεκίνησε καμπάνια χρηματοδότησης για την παραγωγή. Ήδη από την πρώτη μέρα είχαν ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια, τη στιγμή που ο Άλεξ υπολόγιζε μόνο σε 200.

Το ιστορικό της μεγάλης επιτυχίας

Η καμπάνια έκλεισε στα 25.000 δολάρια, με την παρουσία τους στο Seattle Comic Con να δίνει μεγάλη ώθηση. Οι γονείς ίδρυσαν την Hot Taco Inc.., όπου ο Άλεξ ήταν ο βασικός μέτοχος, ενώ τοποθέτησαν προϊόντα αξίας 25.000 και 30.000 δολαρίων στο Amazon, τα οποία μάλιστα εξαντλήθηκαν γρήγορα, με τα έσοδα στο τέλος του πρώτου έτους να φτάσουν τα 1,1 εκατομμύρια δολάρια.

Πλέον έχουν πουληθεί περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα, με το παιχνίδι να γίνεται best seller στο Amazon, αποκτώντας δύο επεκτάσεις. Το παιχνίδι μεγάλωνε, η οικογένεια αναζητούσε εταιρεία για να το οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο και αρκετές προσφορές στο παρελθόν είχαν απορριφθεί, με την PlayMonster τελικά να επιλέγεται για την τελική πώληση.

Ο CEO της εταιρείας, Τζόναθαν Μπέρκοβιτς δήλωσε εντυπωσιασμένος από το ότι το παιχνίδι δημιουργήθηκε από ένα παιδί 7 ετών. «Είναι ωραίο όταν τα παιδιά μπορούν να κερδίζουν τους γονείς σε ένα παιχνίδι και οι γονείς το απολαμβάνουν εξίσου». Η PlayMonster σκοπεύει να επεκτείνει το παιχνίδι με νέες εκδόσεις και να κυκλοφορήσει συλλεκτική έκδοση του Taco vs Burrito τον Νοέμβρη.

