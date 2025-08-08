BBC: Γιατί είναι δύσκολο το τετ α τετ Τραμπ - Πούτιν να φέρει το τέλος του πολέμου

Δεν δείχνει να οδεύει προς εκτόνωση η σύγκρουση στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, με την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας.

Στα ανατολικά της χώρας, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προελαύνουν, με τις αεροπορικές επιθέσεις να σημειώνονται σχεδόν κάθε βράδυ σε διάφορες περιοχές. Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές δυνάμεις από την πλευρά τους εξαπολύουν επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και εγκαταστάσεις ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σχετικά την Τετάρτη (06/08) πως, «είμαι εδώ για να τελειώσω τον πόλεμο». Μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν τρεις γύροι διαπραγματεύσεων με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, δε σημειώθηκε πρόοδος. Ο Τραμπ, όμως, φαίνεται να πιστεύει ότι ο ίδιος, σε πιο ενεργό ρόλο, θα μπορούσε να φέρει την πολυπόθητη εκεχειρία.

Χαώδης η απόσταση

Όπως επισημαίνει το BBC σε ανάλυσή του, όμως, η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, παραμένει χαώδης. Τον Ιούνιο, η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία μνημόνιο, θέτοντας τις βασικές προϋποθέσεις της για μία τελική επίλυση της σύγκρουσης.

Οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου περιλαμβάνουν, αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας σε Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, δέσμευση ουδετερότητας, αποχώρηση ξένων στρατευμάτων από τη χώρα και τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Όπως σημειώνει στο βρετανικό μέσο η Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια, Τατιάνα Στανοβάγια, μπορεί η Μόσχα να παρουσιάζει τις θέσεις της ως διαλλακτικές, ωστόσο ο βασικός της στόχος ήταν και παραμένει σταθερός: η πλήρης υποχώρηση του Κιέβου. «Η Ρωσία θέλει την άνευ όρων παράδοση του Κιέβου», τονίζει η ίδια.

Τι επιδιώκει η Ρωσία;

Μετά τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε πως η Ουάσινγκτον πλέον κατανοεί καλύτερα τις προϋποθέσεις που θέτει η Ρωσία για να τερματίσει τη σύγκρουση. Παρότι δεν είναι σαφές αν οι ρωσικές θέσεις έχουν διαφοροποιηθεί, ο ίδιος ο Πούτιν επανέλαβε πρόσφατα ότι οι στόχοι που είχαν διατυπωθεί ήδη από τον Ιούνιο παραμένουν αμετάβλητοι. Έτσι, παρά την προθυμία για συνάντηση με τον Τραμπ, δεν φαίνεται να υπάρχει από μέρους του η διάθεση για αλλαγή στάσης από πλευράς Κρεμλίνου.

Γιατί συναινεί αυτή τη χρονική στιγμή σε συνομιλίες ο Πούτιν;

Μια πιθανή εξήγηση είναι πως η Μόσχα ελπίζει ότι το άνοιγμα σε διάλογο θα βοηθήσει να αποφευχθούν νέες κυρώσεις – ιδιαίτερα οι δευτερογενείς κυρώσεις προς τις χώρες που συνεχίζουν τις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία και που ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει πως θα εφαρμόσει άμεσα. Επιπλέον, το Κρεμλίνο μπορεί να εκτιμά πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να αποδεχτεί τις ρωσικές προτάσεις για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής θητείας, ο Τραμπ είχε επιδείξει ευνοϊκή στάση προς τη Ρωσία, φθάνοντας στο σημείο να αποκαλέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα» και να αφήσει υπαινιγμούς ότι η Ουκρανία ευθύνεται για τον πόλεμο. Παρότι αργότερα εξέφρασε ενόχληση προς τον Πούτιν – «με σέρνει από τη μύτη», ανέφερε χαρακτηριστικά – δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θεωρεί ότι ο Ρώσος ηγέτης του είπε ψέματα σχετικά με τις προθέσεις του.

Ο δισταγμός του Τραμπ να καταδικάσει απερίφραστα τον Πούτιν πιθανώς να οφείλεται σε προσωπική συμπάθεια μεταξύ τους, ή και σε συγγενή αντίληψη της πολιτικής. Κατά τη συνάντησή τους στο Ελσίνκι, το 2018, είχε προκαλέσει εντύπωση η στάση του Τραμπ, αφού φαίνεται να ευθυγραμμίστηκε με το Κρεμλίνο όσον αφορά τις κατηγορίες για ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016, αποδίδοντας την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας σε αμερικανικά σφάλματα.

Αυτές οι θέσεις προκαλούν ανησυχία στο Κίεβο. Η Ουκρανία επιδιώκει να είναι παρούσα σε όποιες ειρηνευτικές συνομιλίες, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μονομερών αποφάσεων που θα ευνοούν τη Μόσχα. Ο Τραμπ, μέσω του απεσταλμένου του Γουίτκοφ, πρότεινε και μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι, όμως ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε, τονίζοντας ότι δεν έχουν ωριμάσει ακόμα οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.

Πλέον, πολλές είναι οι φωνές στην Ουκρανία που εκφράζουν τους φόβους τους, ότι η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιέσεις για παραχώρηση εδαφών. Η Ουκρανή βουλεύτρια Ιρίνα Χερασένκο προειδοποίησε ότι η μη συμμετοχή της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και σημείωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξει απαίτηση για εδαφικές υποχωρήσεις.

Την Πέμπτη (07/08) ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πως η χώρα του είναι πρόθυμη για διάλογο, αρκεί να υπάρξει αντίστοιχη βούληση και από τη ρωσική πλευρά. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη. Ακόμη κι αν τελικά επιτευχθεί τριμερής συνάντηση, οι όροι που θέτει η Μόσχα για κατάπαυση του πυρός παραμένουν τόσο αυστηροί, που δύσκολα θα μπορούσε να προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα από μια ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

Πηγή: ethnos.gr