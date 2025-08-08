Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας - Τι θα συμβεί αν το ολοκληρώσει

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στόχος του είναι να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας, με τους αναλυτές να επιχειρούν να εξηγήσουν τι θα σήμαινε αυτό για τη Μέση Ανατολή.

Αρχικά είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως ελέγχει το 75% της Γάζας, με την πλειονότητα των κατοίκων της πόλης να έχει εκτοπιστεί.

Το Ισραήλ, εφόσον επιθυμεί να καταλάβει όλη την περιοχή, θα πρέπει να στείλει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, ώστε να ελέγξει το υπόλοιπο της Γάζας, που περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη, τον κεντρικό τομέα, αλλά και την πρωτεύουσα.

Στην ακτή υπάρχει το al-Mawasi που είναι μια ασφαλής ζώνη για πολίτες που έχει ορίσει το Ισραήλ, εκεί όπου περίπου 500.000 Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο σε συνθήκες υπερπληθυσμού. Εφόσον η στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκταθούν, αυτομάτως θα εκτοπιστούν περισσότεροι Παλαιστίνιοι, με το Ισραήλ να θέλει να εισβάλει στα οχυρά της Χαμάς, ακόμα και σε μέρη που υπάρχουν όμηροι, με τις οικογένειές τους να ανησυχούν.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σημειώνεται ότι με βάση τον ΟΗΕ, η κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε το 1967 και δεν έληξε όταν το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του και τους εποίκους το 2005, καθώς διατήρησε τον έλεγχο του εναέριου χώρου, των παράκτιων υδάτων και των κοινών συνόρων.

Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας με τη Χαμάς, για την απελευθέρωση των ομήρων και το τέλος του πολέμου, με το Τελ Αβίβ να υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις. Πάντως, αρκετοί αναλυτές κρίνουν ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της κυβέρνησης συνασπισμού, που βασίζεται στην υποστήριξη των υπερεθνικιστικών υπουργών του.

«Ισοδυναμεί με πραξικόπημα»

Η Χαμάς αποδοκίμασε χθες τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκοπεύει να έχει υπό στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία της Χαμάς, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.

«Θέλουμε τον έλεγχο της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσουμε»

Το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18, λίγο πριν την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δίνοντας διευκρινήσεις αναφορικά με το στρατηγικό του σχέδιο τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο του εδάφους σε ένα αδιευκρίνιστο «μεταβατικό κυβερνητικό όργανο».

Πηγή: Ethnos.gr