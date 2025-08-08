Ισραήλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση, ενέκρινε τα ξημερώματα της Παρασκευής την πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον στρατό (IDF), όπως μεταδίδει το Axios.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου που, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου, στοχεύει στην πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Η στρατηγική σημασία της πόλης

Η πόλη της Γάζας, μαζί με προσφυγικούς καταυλισμούς στο κέντρο του θύλακα, αποτελεί περίπου το 25% της περιοχής που δεν έχει ακόμη περάσει υπό ισραηλινό έλεγχο. Από την έναρξη του πολέμου, ο IDF απέφευγε να εισέλθει σε μεγάλο μέρος της πόλης, καθώς εκτιμάται ότι εκεί κρατούνται πολλοί από τους εναπομείναντες ομήρους.

Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και εκκενώσεις

Η επικείμενη επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει 4 έως 5 μήνες και πιθανόν να απαιτήσει τη μαζική εκκένωση έως και ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα της Γάζας, σε ήδη υπερπληθυσμένες περιοχές. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι όσα εδάφη καταληφθούν θα παραδοθούν προσωρινά σε «αραβικές δυνάμεις» και όχι στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν έχει πρόθεση να «διαιωνίσει την παρουσία της Χαμάς» στη Γάζα, αλλά να «την νικήσει».

Τόνισε ακόμη πως «η παρούσα μέθοδος δεν έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και δεν πρόκειται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η νέα στρατιωτική επιχείρηση αποσκοπεί και στην αλλαγή τακτικής για την απελευθέρωσή τους.

Φόβοι για τους ομήρους

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και εντός του στρατιωτικού επιτελείου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, αντιτάχθηκε στο σχέδιο, εκφράζοντας φόβους ότι η εισβολή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Παράλληλα, οικογένειες ομήρων πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες, ζητώντας την άμεση επιστροφή των συγγενών τους.

Διεθνείς ανησυχίες

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επιχείρησης. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για επικείμενη πείνα στη Γάζα, ενώ οργανώσεις όπως οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» καταγγέλλουν ότι οι συνθήκες διανομής βοήθειας καθίστανται ολοένα και πιο επικίνδυνες για τον άμαχο πληθυσμό.

