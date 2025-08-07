Νετανιάχου: «Θέλουμε να αναλάβουμε τον έλεγχο της Γάζας και μετά να τη δώσουμε σε αραβικές δυνάμεις»

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News, όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η ανάληψη του ελέγχου στοχεύει στη «διασφάλιση της ασφάλειας, στην εξάλειψη της Χαμάς και στην απελευθέρωση του πληθυσμού και στη μετάβαση σε πολιτική διακυβέρνηση».

Αυτό έρχεται καθώς το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει αυτή τη ώρα σχετικά με το πιθανό σχέδιο της κυβέρνησης να καταλάβει πλήρως τη Γάζα, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Έξω από τον χώρο της συνεδρίασης, διαδηλωτές συγκεντρώνονται κατά της προτεινόμενης κίνησης επέκτασης της στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία, όπως λένε, θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές ζητούν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

הצטרפו אלינו עכשיו בירושלים ❗️❗️

שורדות שבי ומשפחות חטופים יחד עם אלפי מפגינים מחוץ לישיבת הקבינט בדרישה מהקבינט להציג יוזמה ריאלית לסיום המלחמה והשבת כל החטופים. pic.twitter.com/VTMas0b9O2 — כולנו חטופים (@Kulanu_Hatufim) August 7, 2025

Πηγή: iefimerida.gr