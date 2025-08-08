Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Συνέβη στον Καναδά: Ψάρι... έπεσε από τον ουρανό και προκάλεσε πυρκαγιά! (pics) 08-08-2025 09:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ένα ψάρι που έπεσε από τον ουρανό σε περιοχή του δυτικού Καναδά φαίνεται ότι προκάλεσε βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά! Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Τον άρπαξαν με 4 πυροβολισμούς: Ο προπονητής-σύμβολο που «συμβίωσε» με τους απαγωγείς του για 65 μέρες menshouse.gr Ζύγιζε μόλις 29 κιλά: Το πικρό τέλος της πανέμορφης ηθοποιού που σάρωνε την εποχή της βιντεοταινίας menshouse.gr Ποιος Μασκ; Αυτή η γυναίκα θα «κλέψει» την προεδρία των ΗΠΑ από τον Τραμπ, σύμφωνα με τους μπουκ! menshouse.gr 100 χρόνια μπροστά: Αυτό που έκανε η Κοπεγχάγη με τους τουρίστες επιβάλλεται να το κάνει και η Ελλάδα instanews.gr Όλη η σύγχρονη Ελλάδα σε μια εικόνα: Το σκίτσο του Αρκά για τις διακοπές «πόνεσε» πολλούς (Pics) instanews.gr Με λευκό φόρεμα, στο πιάνο της: Η Κατερίνα Στικούδη αποθεώθηκε ακόμη κι από τους haters της… (Pics) dailymedia.gr Ο σέντερ που θέλει ο Μπαρτζώκας στον Ολυμπιακό (Vid) menshouse.gr Στον «αέρα» το Μουντιάλ του 2026! dailymedia.gr Συνέβη στον Καναδά: Ψάρι... έπεσε από τον ουρανό και προκάλεσε πυρκαγιά! (pics) SHARE