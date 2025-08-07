Ιταλία: Πράσινο φως για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου - Θα συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Η ιταλική κυβέρνηση έδωσε έγκριση για ένα έργο ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει την κατασκευή της μακρύτερης κρεμαστής γέφυρας στον κόσμο, η οποία θα συνδέει την Σικελία με την ηπειρωτική χώρα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.