Τα Εμιράτα «έδειξε» ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Τραμπ - Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μιλήσει με Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απέκλεισε μια πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν και αυτή θα γίνει «υπό όρους» που αυτή τη στιγμή απέχουν πολύ από την εκπλήρωσή τους.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Interfax, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε λίγο μετά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πως «σε γενικές γραμμές δεν έχει αντίρρηση» να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν διευκρίνισε πως «θα πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις» για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση, και ότι η τρέχουσα κατάσταση «απέχει πολύ» από το να θεωρηθεί ικανοποιητική.

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδέχεται να φιλοξενήσουν τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε παράλληλα, ότι έχει «πολλούς φίλους» έτοιμους να βοηθήσουν στην οργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης. Όπως σημειώνει το Sky News, είναι πιθανό να ανέφερε μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επειδή φιλοξενεί σήμερα στη Μόσχα τον πρόεδρο της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως οι ταξιδιωτικές επιλογές του Πούτιν είναι περιορισμένες λόγω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος του, για την υποτιθέμενη απομάκρυνση παιδιών από την Ουκρανία προς τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Επιβεβαιώνουν οι Ρώσοι τη συνάντηση Πούτιν με Τραμπ

Νωρίτερα, την είδηση της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσαν οι Ρώσοι, όπως είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, συμφωνήθηκε κατ' αρχήν μια συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μιας συνάντησης μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες προετοιμάζουν την συνάντηση κορυφής

Όπως διευκρίνισε ο Ουσακόφ, οι ρωσικές αρχές έχουν πλέον αρχίσει να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συνάντησης, μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους.

Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με τις προετοιμασίες, δήλωσε ο Ουσακόφ, που φέρει ακόμα τον τίτλο του πρώτου αντιπροέδρου της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική άνω βουλή).

Η δήλωση έγινε σήμερα Πέμπτη, μία ημέρα μετά την συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο.

Ο Γουίτκοφ κέρδισε την συμπάθεια στην Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και την ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα τριμερής με Ζελένσκι

O Ουσακόφ επιβεβαίωσε την συμφωνία για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν αλλά όχι και πως θα ακολουθήσει τριμερής, με την συμμετοχή και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σχετική ερώτηση που του έγινε, απέφυγε να απαντήσει.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα κι ύστερα να οργανώσει την τριμερή, προκειμένου να προχωρήσει η ειρηνευτική λύση στο ουκρανικό ζήτημα.

Ζελένσκι: «Ξεκάθαρη προτεραιότητα» η συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε σήμερα ότι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του θα αποτελούσε «ξεκάθαρη προτεραιότητα».

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε χθες μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν επίσης μέρος στην συνομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».

