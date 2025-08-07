Διπλωματικό επεισόδιο Ιταλών - Βρετανών για μια μακαρονάδα

Ένας από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους μαγειρικών συνταγών του Ηνωμένου Βασιλείου παραλίγο να προκαλέσει… διπλωματικό επεισόδιο με την Ιταλία. Ο λόγος; Η εκδοχή του παραδοσιακού ιταλικού πιάτου (προέρχεται από τη Ρώμη), cacio e pepe που παρουσίασε.

Μια συνταγή στο Good Food, το οποίο άνηκε στο BBC, και που συνεχίζει να έχει την άδεια χρήσης της διαδικτυακής διεύθυνσης bbcgoodfood.com - περιέγραφε το cacio e pepe, έναν γαστρονομικό θεσμό στην ιταλική πρωτεύουσα, ως ένα «αγαπημένο και εύκολο πιάτο» που μπορεί εύκολα να ετοιμαστεί χρησιμοποιώντας «τέσσερα απλά υλικά - σπαγγέτι, πιπέρι, παρμεζάνα και βούτυρο».

Και για τους Ιταλούς, η παρουσία παρμεζάνας και βουτύρου θεωρήθηκε… προπατορικό αμάρτημα. Το παραδοσιακό cacio e pepe περιέχει τρία συστατικά: ζυμαρικά (συνήθως tonnarelli, ένα είδος σπαγγέτι), τυρί pecorino Romano και μαύρο πιπέρι.

Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες, που η Fiepet Confesercenti, μια ένωση που εκπροσωπεί εστιατόρια στην Ιταλία, δήλωσε ότι θα απαιτήσει διόρθωση από την ιστοσελίδα προκειμένου να «διαφυλαχθεί αυτό το εμβληματικό πιάτο». Επιπλέον, έθεσε το θέμα στη βρετανική πρεσβεία στη Ρώμη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Η συνταγή φαίνεται να υπάρχει στον ιστότοπο εδώ και περίπου τρεις μήνες, αλλά παρά το γεγονός ότι μερικοί αναγνώστες κατήγγειλαν την γκάφα με το βούτυρο, φαίνεται ότι μόλις τώρα τράβηξε την προσοχή της Fiepet Confesercenti, η οποία προσβλήθηκε επίσης από το σύντομο βίντεο προετοιμασίας που τρέχει παράλληλα με τη συνταγή και δείχνει ένα κομμάτι βούτυρο να μπαίνει στο τηγάνι.

Ο Claudio Pica, πρόεδρος της μονάδας της Ρώμης για την Fiepet Confesercenti, δήλωσε ότι η ένωση ήταν «έκπληκτη» που είδε τη συνταγή σε μια τόσο δημοφιλή και αξιόλογη ιστοσελίδα τροφίμων, προσθέτοντας ότι έχουν σταλεί επιστολές στην Immediate Media, τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, και στον Βρετανό πρεσβευτή στη Ρώμη, Edward Llewellyn.

«Αυτό το εμβληματικό πιάτο, που παραδοσιακά προέρχεται από τη Ρώμη και την περιοχή του Λάτσιο, αποτελεί βασικό συστατικό της ιταλικής κουζίνας εδώ και χρόνια, σε τέτοιο βαθμό που έχει αναπαραχθεί ακόμη και εκτός των συνόρων της Ιταλίας», πρόσθεσε. «Λυπούμαστε που διαψεύδουμε τα ιστορικά και έγκυρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά η αρχική συνταγή για το cacio e pepe αποκλείει την παρμεζάνα και το βούτυρο. Δεν υπάρχουν τέσσερα συστατικά, αλλά τρία: ζυμαρικά, πιπέρι και πεκορίνο».

Ο Pica παραδέχτηκε ότι ενώ κάποιοι σεφ μπορεί να ασχοληθούν με τη συνταγή, η κύρια ανησυχία είναι ότι ο ιστότοπος παραπλάνησε τους αναγνώστες παρουσιάζοντας το πιάτο ως το πρωτότυπο.

