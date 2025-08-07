Κινέζος πείστηκε (ένα περίεργο πράγμα) να αγοράσει συνδρομές σε γυμναστήριο για 300 χρόνια

Ένας Κινέζος εξαπατήθηκε πρόσφατα από ένα γυμναστήριο της Χανγκζού και ξόδεψε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για… 300 χρόνια συνδρομής.

Το θύμα, που αναφέρεται μόνο ως Jin από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, προπονούνταν στο γυμναστήριο Ranyan Fitness στην πόλη του για τρία χρόνια, όταν τον πλησίασε ένας πωλητής με μια προσφορά που απλά δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Ο Jin ενημερώθηκε ότι η Ranyan ξεκινούσε μια ειδική προσφορά μόνο για τα πιστά μέλη, πουλώντας τους φτηνές μακροχρόνιες συνδρομές, τις οποίες στη συνέχεια θα μεταπωλούσε σε νέα μέλη σε διπλάσια τιμή. Όπως συμβαίνει συχνά, όλα αποδείχθηκαν πολύ καλά για να είναι αληθινά.

«Μου έδωσαν μια ειδική τιμή για να αγοράσω μια κάρτα και μου είπαν ότι θα την πουλήσουν για τα διπλάσια, με μόνο 10% προμήθεια», είπε ο Jin, προσθέτοντας ότι ο πωλητής του έδωσε μάλιστα την εγγύηση ότι θα του επιστραφεί το ποσό της συνδρομής πλήρως αν το γυμναστήριο δεν μπορούσε να την μεταπωλήσει, σύμφωνα με το odditycentral.

«Είπαν ότι αν οι συνδρομές δεν μπορούσαν να μεταπωληθούν εντός δύο μηνών, θα μου επέστρεφαν το σύνολο των χρημάτων. Εάν πωλούνταν, θα έπαιρναν προμήθεια 10% και θα μου μετέφεραν τα υπόλοιπα χρήματα».

Λίγες ημέρες μετά την αγορά μιας ετήσιας συνδρομής, ο Jin προσεγγίστηκε και πάλι από τον πωλητή, ο οποίος του είπε ότι είχαν ακόμη μερικές διαθέσιμες προωθητικές συνδρομές και ότι αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσει τα κέρδη του. Ο ευκολόπιστος άνδρας κατέληξε να πληρώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια για συνδρομές γυμναστηρίου, οπότε και συστήθηκε στον διευθυντή της Ranyan Fitness, ο οποίος τον συνεχάρη για την επιχειρηματική του λογική και του παρουσίασε ένα ακόμη πιο δελεαστικό επενδυτικό σχέδιο.

«Μεταξύ 10 Μαΐου και 9 Ιουλίου, αγόρασα σχεδόν 1.200 μαθήματα και 300 ετήσιες συνδρομές στο Ranyan Fitness, ξοδεύοντας συνολικά 12.000 δολάρια», δήλωσε ο Jin, προσθέτοντας ότι το μόνο που πήρε σε αντάλλαγμα ήταν 26 παχιά συμβόλαια που ανέφεραν σαφώς ότι «τα οφέλη των μελών δεν μεταβιβάζονται».

Μέχρι τη στιγμή που έπρεπε να καταβληθούν οι επιστροφές του Jin, στα μέσα Ιουλίου, ο υπάλληλος πωλήσεων της Ranyan, ο διευθυντής του καταστήματος και ο ιδιοκτήτης είχαν εξαφανιστεί και τα τηλέφωνά τους είχαν αποσυνδεθεί. Δεν πήρε ποτέ ούτε ένα σεντ πίσω για την επένδυσή του και τώρα έχει συγκεντρώσει… 300 χρόνια συνδρομών σε γυμναστήρια και 1.200 ιδιωτικά μαθήματα.

Ο κ. Jin απευθύνθηκε στην αστυνομία της της πόλης του αφού συνειδητοποίησε ότι είχε εξαπατηθεί και τώρα έχει καταθέσει μήνυση με την ελπίδα να ανακτήσει μέρος της επένδυσής του. Ωστόσο, οι δικηγόροι έχουν προειδοποιήσει ότι θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεδομένου ότι οι απατεώνες δεν βρίσκονται πουθενά και ότι ο Jin υπέγραψε ένα συμβόλαιο συμφωνώντας να αγοράσει συνδρομές γυμναστηρίου που… δεν μεταβιβάζονται.

Πηγή: ethnos.gr