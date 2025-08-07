Η Μόσχα επιβεβαιώνει: Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες

«Κλείδωσε» η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις επόμενες ημέρες, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο IFAX, επικαλούμενο τον χαμηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε πως τα επιτελεία των δύο προέδρων εργάζονται πυρετωδώς για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της συνάντησης ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι υπάρχει συμφωνία για το πού θα πραγματοποιηθεί το τετ α τετ.

Παρόλα αυτά, είπε πως ο τόπος θα αποκαλυφθεί εν ευθέτω χρόνω.

Ο Ουσακόφ είπε, επίσης, ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, που βρέθηκε χθες (6/8) στη Μόσχα για υψηλού επιπέδου συζητήσεις, έθεσε το ζήτημα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι, κάτι που η Μόσχα «άφησε ασχολίαστο».

Ξεκαθάρισε, όμως, ότι υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία για συνάντηση των δύο προέδρων.

«Κινηθείτε γρήγορα»

Οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ ξεκίνησαν άμεσα να προετοιμάζουν το έδαφος για τις επαφές αυτές, όπως αποκάλυψαν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο CNNi.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε στην ομάδα του να κινηθεί γρήγορα, καθώς συνήθως ένα ταξίδι του πλανητάρχη και επαφές αυτού του επιπέδου προσχεδιάζονται για αρκετές εβδομάδες.

Ο Λευκός Οίκος είπε πως οι συναντήσεις με Πούτιν και Ζελένσκι ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα ή μετά από 15 μέρες.

«Αυτός ο δρόμος ήταν μακρύς και συνεχίζει να είναι μακρύς»

«Είχαμε κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με τον πρόεδρο Πούτιν σήμερα και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι τελειώνουμε, να βλέπουμε το τέλος αυτού του δρόμου» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη (6/8), ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο στο άμεσο μέλλον.

«Αυτός ο δρόμος ήταν μακρύς και συνεχίζει να είναι μακρύς αλλά υπάρχει μια καλή πιθανότητα ότι θα υπάρξει συνάντηση σύντομα» δήλωσε επίσης.

Οι συναντήσεις του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γούιτκοφ στη Μόσχα φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς, παρότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κάποια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη.

Αρνήθηκε δε να απαντήσει σε ερωτήματα για χρονοδιάγραμμα μιας συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο CNNi ότι ο ίδιος ο Πούτιν ήταν αυτός που πρότεινε το τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Πρώτη συνάντηση από το 2021

Σε περίπτωση που όντως πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, τότε θα είναι το πρώτο τετ α τετ Αμερικανού και Ρώσου προέδρου από τον Ιούνιο του 2021, οκτώ μήνες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν ο Τζο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γενεύη.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχουν συναντηθεί από τον Δεκέμβριο του 2019 και κανένας δεν κρύβει την απέχθειά του προς τον άλλο.

Οι New York Times μετέδωσαν την Τετάρτη (6/7) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες για την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Πούτιν και την τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Πηγή: cnn.gr