Ανενόχλητος: Αυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου για την ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας & τον εκτοπισμό 1 εκατ. Παλαιστινίων

Το Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα, Πέμπτη, ένα σταδιακό σχέδιο για την κατάληψη μεγάλων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, διάρκειας έως και πέντε μηνών, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει τον εκτοπισμό περίπου ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων.

Το σχέδιο προχωρά παρά τις προειδοποιήσεις ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα του εβραϊκού Τύπου την Τετάρτη.

Το σχέδιο φέρεται να στοχεύει στην ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά -περίπου 20 εξ αυτών θεωρούνται ζωντανοί- μετά την αποτυχία των πρόσφατων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τους timesofisrael η πρώτη φάση προβλέπει την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και των προσφυγικών καταυλισμών στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας, οδηγώντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού νοτιότερα προς την ανθρωπιστική ζώνη της Μαουάσι.

Παρότι ορισμένοι υπουργοί αναμένεται να αντιταχθούν στο σχέδιο, πολυάριθμα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιθανότατα θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο συμβούλιο ασφαλείας που θα συνεδριάσει στις 6 μ.μ. της Πέμπτης.

Παρουσίαση του σχεδίου

Κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης την Τρίτη, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, παρουσίασε στον Νετανιάχου διάφορες επιλογές για τη συνέχιση των επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η πρώτη φάση του σχεδίου, σύμφωνα με το Channel 12, περιλαμβάνει την έκδοση ειδοποίησης εκκένωσης στους κατοίκους της Πόλης της Γάζας, εκτιμώμενου αριθμού περίπου 1 εκατομμυρίου, ώστε να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία πολιτικής υποδομής στην κεντρική Γάζα, όπως νοσοκομεία και καταυλισμοί για εκτοπισμένους. Η φάση αυτή αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Bloomberg ότι καταβάλλεται προσπάθεια να προστεθούν 12 νέα σημεία παροχής βοήθειας στα 4 ήδη υπάρχοντα, που λειτουργούν υπό την Ιδρυματική Ανθρωπιστική Συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Είναι θέμα χρηματοδότησης», είπε ο Χάκαμπι, προσθέτοντας ότι αυτό θα συντονιστεί με την προέλαση του IDF: «Υπάρχει ακόμη ερωτηματικό για το κατά πόσο το IDF θα μπορέσει να καθαρίσει πλήρως τις βόρειες περιοχές ώστε να είναι ασφαλείς».

Η επέκταση των ανθρωπιστικών δομών θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισ. δολάρια από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, σύμφωνα με το Channel 12. Ο στόχος είναι η πρόσβαση των Παλαιστινίων σε βοήθεια που παρακάμπτει τη Χαμάς, την ώρα που η Πόλη της Γάζας τίθεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Χρονική διάρκεια και στρατιωτική διάσταση

Σύμφωνα με τα Ynet, Kan και Channel 13, η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει 4 έως 5 μήνες και να περιλαμβάνει 4-5 μεραρχίες του IDF. Η Kan ανέφερε ότι το σχέδιο επεκτείνεται και στους καταυλισμούς της κεντρικής Γάζας, όπου μέχρι σήμερα οι δυνάμεις του IDF δεν έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες επιχειρήσεις.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να μετακινηθεί νοτιότερα, την ώρα που οι επιχειρήσεις θα εστιάζονται σε περιοχές όπου φέρεται να κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες αποφυγής πρόκλησης βλάβης σε αυτούς.

Η Kan πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ, μέσω των ΗΠΑ, πιέζουν το Ισραήλ να μην εφαρμόσει το σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα προτρέπουν τη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Πηγές ασφαλείας, σύμφωνα με την Kan, ανέφεραν πως στόχος είναι η γρήγορη μετακίνηση περισσότερων Παλαιστινίων στη ζώνη της Μαουάσι, με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών για ενθάρρυνση μετανάστευσης από τη Γάζα.

Παράλληλος στόχος είναι η πίεση προς τη Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων. Ωστόσο, όπως σημείωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην Kan, οι πιθανότητες η Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις πριν από την έγκριση του σχεδίου είναι «σχεδόν μηδενικές».

Το Channel 12 ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο ενδέχεται να ευθυγραμμιστεί με το προτεινόμενο πλαίσιο συνολικής συμφωνίας που προωθούν οι ΗΠΑ. Αν προχωρήσει αυτό το πλαίσιο, το Ισραήλ ίσως παγώσει τις επιχειρήσεις, αν και οι αξιωματούχοι θεωρούν αυτό το σενάριο απίθανο.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εντολή ώστε ο ίδιος και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, να έχουν την εξουσία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των σταδιακών βημάτων.

Εναλλακτικό σχέδιο και αντιδράσεις

Σύμφωνα με την Kan, ένα εναλλακτικό σχέδιο περιλαμβάνει τον αποκλεισμό της Πόλης της Γάζας και των καταυλισμών της κεντρικής Γάζας, χωρίς πλήρη κατάληψη, με περιορισμένες επιχειρήσεις εξουθένωσης της Χαμάς. Ωστόσο, ο Νετανιάχου φέρεται να έχει απορρίψει αυτή την πρόταση.

Ο αρχηγός του κόμματος Shas, Αριέ Ντέρι, αναμένεται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση, ενώ τόσο εκείνος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, κλίνουν προς την απόρριψη του σχεδίου πλήρους κατάληψης, σύμφωνα με το Channel 13. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου θα εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία.

Αντιδράσεις Τραμπ και ανησυχίες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το ενδεχόμενο πλήρους κατάληψης της Γάζας «εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το Ισραήλ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα παρέμβει στην απόφαση της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να παρέμβει, σημειώνοντας ότι ένα πρόσφατο βίντεο προπαγάνδας της Χαμάς, στο οποίο φαίνεται ο όμηρος, Εβιατάρ Νταβίντ, εξαντλημένος να σκάβει πιθανότατα τον ίδιο του τον τάφο, επηρέασε την απόφαση του Τραμπ «να αφήσει τους Ισραηλινούς να κάνουν αυτό που πρέπει».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πάντως ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποστηρίζει την προσάρτηση τμημάτων της Γάζας από το Ισραήλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πολλά ρεπορτάζ, ο Εγιάλ Ζαμίρ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις, με το Channel 12 να τονίζει πως σε κλειστές συσκέψεις, ο Ζαμίρ είπε: «Η κατοχή της Λωρίδας θα σύρει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα – θα απαιτεί ανάληψη ευθύνης για δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους, χρόνια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, έκθεση των στρατιωτών σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θα αποτελεί απειλή για τους ομήρους».

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε επίσης στο Channel 12 ότι το Ισραήλ «μπορεί να επιδιώκει να μπει σκόπιμα σε ένα μοντέλο τύπου Βιετνάμ».

Η Kan μετέδωσε ότι εκτιμάται πως «δεκάδες» Ισραηλινοί στρατιώτες μπορεί να σκοτωθούν και πολλοί να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ έχει θρηνήσει 459 νεκρούς στις χερσαίες επιχειρήσεις και στα σύνορα με τη Γάζα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί και τρεις πολιτικοί εργολάβοι του υπουργείου Άμυνας.

Εσωτερικές εντάσεις στον στρατό

Σε βίντεο της Τετάρτης, ο υποστράτηγος Γιανίβ Ασόρ, αρχηγός της Νότιας Διοίκησης του IDF, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «διαφωνίες» μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών για το σχέδιο.

Σύμφωνα με τη Yedioth Ahronoth, ο Ασόρ συγκρούστηκε με τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγο, Τομέρ Μπαρ, σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη. Ο Μπαρ φέρεται να ακύρωσε αρκετές επιθέσεις λόγω του αυξανόμενου αριθμού θυμάτων μεταξύ των αμάχων, γεγονός που προκάλεσε εντάσεις με τον Ασόρ.

Ο Ασόρ φέρεται να είπε στους άλλους στρατηγούς: «Εσείς εκεί στο Τελ Αβίβ είστε αποκομμένοι από ό,τι συμβαίνει στο πεδίο».