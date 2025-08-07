Σάλος με ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Θανάτωσαν 12 υγιείς μπαμπουίνους και τάισαν τα λιοντάρια

Υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου Tiergarten στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας καταγγέλλουν ότι δέχονται απειλές θανάτου, αφότου προχώρησαν στην ευθανασία 12 υγιών Γουινέζικων μπαμπουίνων και προσέφεραν μέρος των σορών τους ως τροφή στα λιοντάρια.

Η διοίκηση του πάρκου υποστηρίζει πως η απόφαση ελήφθη λόγω υπερπληθυσμού στο κλουβί τους.

Μερικά από τα πτώματα χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ τα υπόλοιπα δόθηκαν στα σαρκοφάγα του ζωολογικού κήπου.

Τα σχέδια για τη θανάτωση των μπαμπουίνων είχαν ανακοινωθεί από πέρυσι, όταν ο πληθυσμός τους ξεπέρασε τα 40. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον ζωολογικό κήπο για να εκφράσουν την οργή τους. Την περασμένη Τρίτη, όταν ο χώρος έκλεισε για να εκτελεστεί το σχέδιο, αρκετοί ακτιβιστές συνελήφθησαν αφού σκαρφάλωσαν στον φράχτη.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας πως οι προσπάθειες στείρωσης και μετεγκατάστασης των ζώων απέτυχαν.

«Αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να σώσουμε το είδος. Αλλά για το καλό του είδους, πρέπει να θανατώσουμε μερικούς, αλλιώς δεν μπορούμε να διατηρήσουμε πληθυσμό σε περιορισμένο χώρο», δήλωσε ο δρ Νταγκ Ένκε στο Sky News.

«Το προσωπικό υποφέρει»

Όπως ανέφερε, η αστυνομία διεξάγει έρευνα, καθώς ο ίδιος και το προσωπικό έχουν δεχτεί απειλές κατά της ζωής τους.

«Το προσωπικό υποφέρει πραγματικά, προσπαθώντας να διαχειριστεί όλες αυτές τις βρισιές, τις προσβολές και τις απειλές», είπε ο Ένκε.

«Η συνηθισμένη απειλή είναι ‘θα σας σκοτώσουμε και θα σας ταΐσουμε στα λιοντάρια’. Αλλά το πραγματικά αηδιαστικό είναι όταν μας λένε ότι είμαστε χειρότεροι από τον δρ Μένγκελε των Ναζί. Αυτό προσβάλλει όλα τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του ναζιστικού καθεστώτος».

Ο Γιόζεφ Μένγκελε ήταν Ναζί αξιωματικός που έκανε φρικιαστικά πειράματα σε κρατούμενους στο Άουσβιτς.

«Αναλώσιμα» τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους

Η πρακτική της θανάτωσης ζώων και της προσφοράς τους ως τροφή δεν είναι άγνωστη στους ζωολογικούς κήπους.

Το 2014, ο ζωολογικός κήπος της Κοπεγχάγης προκάλεσε σάλο όταν προχώρησε στην ευθανασία μιας 18 μηνών καμηλοπάρδαλης, του Μάριους, και έδωσε το σώμα του στα λιοντάρια.

Ο δρ Μαρκ Τζόουνς, κτηνίατρος και επικεφαλής πολιτικής στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Born Free, που μάχεται για την προστασία των ζώων στη φύση, καταδίκασε την πρακτική, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες υγιή ζώα θανατώνονται κάθε χρόνο από ζωολογικούς κήπους.

«Αυτό αποδεικνύει ότι τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμα ή αντικαταστάσιμα προϊόντα», δήλωσε.