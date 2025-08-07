Κυνηγός που είχε θανατώσει δεκάδες άγρια ζώα πλήρωσε $10.000 για να σκοτώσει βούβαλο αλλά δεν πήγε και πολύ καλά

Ένας βούβαλος του Κέιπ σκότωσε τον 52χρονο Άσερ Γουάτκινς (Cape Buffalo η ονομασία του βούβαλου) κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης στην επαρχία Λιμποπό της Νότιας Αφρικής την Κυριακή 3 Αυγούστου, όπως μεταφέρει το People.

Ο κυνηγός Χανς Βέρμαακ, ο οποίος μίλησε στη Daily Mail εκ μέρους της CV Safaris, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες οργάνωσε την εξόρμηση, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γουάτκινς και είπε ότι σκοτώθηκε σε... «απρόκλητη επίθεση».

Ο Αμερικανός εκατομμυριούχος και κυνηγός μεγάλων θηραμάτων πέθανε μετά από επίθεση βουβαλιού κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης στη Νότια Αφρική.

Ο 52χρονος Άσερ Γουάτκινς, έμπορος αγροκτημάτων από το Τέξας, κυνηγούσε ένα βουβάλι του Κέιπ βάρους 1,3 τόνων στο Λιμποπό την Κυριακή 3 Αυγούστου, όταν το ζώο του επιτέθηκε με ταχύτητα 55 περίπου χιλιομέτρων την ώρα και τον χτύπησε θανάσιμα, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Το ταξίδι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κόστισε σχεδόν 10.000 δολάρια, οργανώθηκε από την Coenraad Vermaak Safaris. «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά επιβεβαιώνουμε τον τραγικό θάνατο του πελάτη και φίλου μας Άσερ Γουάτκινς από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Χανς Βέρμαακ.

Δεν το προκάλεσαν – Τι εννοούσε ο διοργανωτής του σαφάρι

«Την Κυριακή, ενώ συμμετείχε σε ένα σαφάρι κυνηγιού μαζί μας στην επαρχία Λιμποπό της Νότιας Αφρικής, ο Άσερ τραυματίστηκε θανάσιμα σε μια ξαφνική και απρόκλητη επίθεση από ένα απείραχτο βουβάλι», πρόσθεσε. Δηλαδή αυτό που εννοούσε με το «απρόκλητη επίθεση» και το «απείραχτο» είναι πως το βουβάλι επιτέθηκε πρώτο στον κυνηγό.

Η δήλωση συνέχιζε: «Το παρακολουθούσε μαζί με έναν από τους επαγγελματίες κυνηγούς μας και έναν από τους ιχνηλάτες μας. Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και θέλουμε να στείλουμε τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στους αγαπημένους του».

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται εδώ μαζί μας και εκείνα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την τραγική απώλεια», κατέληξε ο Βέρμαακ. Η μητέρα του Γουάτκινς, Γκουέν, και ο πατριός του, μαζί με τον αδελφό του Άμον, τον περίμεναν στο χώρο φιλοξενίας του σαφάρι όταν συνέβη το περιστατικό.

Η εταιρεία σαφάρι δήλωσε ότι είναι επίσης σε επαφή με την έφηβη κόρη του Γουάτκινς, Σαβάνα, και την πρώην σύζυγό του, Κόρτνεϊ. Η τελυταία δήλωσε ότι «Είναι μια πραγματικότητα που ακόμα είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια. Οι καρδιές μας είναι βαριές καθώς προχωράμε στις επόμενες μέρες, ειδικά για τη Σαβάνα που πενθεί τον πατέρα της».

Το ίντερνετ πανηγυρίζει και ρωτά αν είναι καλά ο βούβαλος

Φυσικά όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις το ίντερνετ πανηγυρίζει και τάσσεται αναφανδόν υπέρ του βούβαλου. Στην σελίδα της εταιρείας υπάρχουν ερωτήματα αν είναι καλά ο βούβαλος, μαζί με σχόλια πως θα έπρεπε να ντρέπονται να πλουτίζουν από τον θάνατο ζώων ως «σπορ».

Αντίστοιχα η είδηση δεν κάνει τον γύρο του κόσμου μονάχα σε ιστοσελίδες αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα με την συντριπτική πλειονότητα των σχολιαστών είτε να επιχαίρει για τον θάνατο του κυνηγού και την μια περισσότερη μέρα που θα ζήσει ο βούβαλος, είτε να τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης των σαφάρι και του κυνηγιού άγριας ζωής.

Πηγή: in.gr