Ισραήλ: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας – Πιθανή εντολή για πλήρη κατάληψή της

Σε φάση κρίσιμων αποφάσεων εισέρχεται το Ισραήλ όσον αφορά τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς αναμένονται καθοριστικές εξελίξεις μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ θα κληθούν να «εκτελέσουν» τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την επόμενη φάση του πολέμου, υπογραμμίζοντας το βάρος και τη σημασία της στρατιωτικής εμπλοκής που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Η δήλωση Κατς έγινε παραμονή της προγραμματισμένης συνεδρίασης σε στενή σύνθεση, με αντικείμενο τη στρατηγική πορεία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εντολή για πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, μια προοπτική που έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα, με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων και στρατιωτικών διοικητών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, εν μέσω έντονης ανησυχίας για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στην περιοχή.

Μετά τη δήλωση του κ. Νετανιάχου προχθές Τρίτη πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του πρέπει να καταφέρουν «ολοκληρωτική» νίκη επί της Χαμάς και να φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στις επιφυλάξεις της ιεραρχίας, κάνοντας λόγο περί εναντίωσης του αρχηγού του γενικού επιτελείου, του υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Kan 11, ο ανώτατος αξιωματικός προειδοποίησε προχθές εναντίον της «παγίδας» που θα ήταν όπως το βλέπει η πλήρης κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, ο ισραηλινός Τύπος προβλέπει ομόφωνα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εφόδων σε περιοχές όπου μπορεί να κρατούνται όμηροι, μη εξαιρουμένων ζωνών με μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού.

