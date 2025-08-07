ΗΠΑ: Διακοπή πτήσεων της United Airlines σε πολλά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

Η FAA διέταξε την προσωρινή αναστολή των πτήσεων της United σε αρκετά αεροδρόμια των ΗΠΑ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή προσωρινής καθήλωσης (ground stop) για όλες τις πτήσεις της United Airlines σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα της εταιρείας.

Η United Airlines επιβεβαίωσε το συμβάν, σημειώνοντας πως οι τεχνικές της ομάδες εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και την επανεκκίνηση των πτήσεων το ταχύτερο δυνατό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματος, ούτε έχει ανακοινωθεί το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Πηγή: newsbomb.gr