«Είμαι στο χείλος του θανάτου»: Νέο βίντεο από σκελετωμένο Ισραηλινό όμηρο της Ισλαμικής Τζιχάντ

Στο απόσπασμα αυτό ο 22χρονος Μπαρσλάφσκι λέει κλαίγοντας ότι «υποφέρω από έναν πόνο που δεν μοιάζει καλός, δεν μπορώ να σταθώ όρθιος ή να περπατήσω». «Δεν έχουμε άλλο φαγητό ή νερό. Το προηγούμενο διάστημα μου έδιναν κάτι, σήμερα τίποτα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ζήσω, πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ» ακούγεται να λέει στη συνέχεια.

«Είμαι στο χείλος του θανάτου και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άλλοι όμηροι είναι στην ίδια κατάσταση με μένα» καταλήγει.

«Πεθαίνει»

Συγκλονισμένοι οι γονείς του Ισραηλινού ομήρου, αναφέρουν ότι ο κόσμος πρέπει να δει το βίντεο παρά την άσχημη κατάσταση του γιου τους.

Το βίντεο δείχνει «τον εφιάλτη που φοβόμουν να φανταστώ ότι είναι πραγματικός. Ο φόβος με τον οποίο ζούμε έχει γίνει πιο απτός από ποτέ, και είναι σημαντικό να το δει όλος ο κόσμος, παρά τη δική μου δυσκολία να δείξω δημοσίως τον Ρομά μου στην άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται» ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Μπαρσλάφσκι.

Παράλληλα ο πατέρας του δήλωσε στο Channel 12: «Τι μπορώ να πω; Πεθαίνει. Βλέπεις τον γιο σου να πεθαίνει μπροστά στα μάτια σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα». Είπε ότι το προηγούμενο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει με τον Ρομ «ήταν επίσης δύσκολο να το δεχτείς. Αλλά είχε ακόμα ελπίδα στα μάτια του. Τώρα, φαίνεται ότι την έχει χάσει. Δεν θέλει να ζήσει».

Πηγή: ethnos.gr

"My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I've been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn't look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink...

Three… pic.twitter.com/HYf4XHB7r7