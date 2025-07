Τρομερό βίντεο από τη Ρωσία: Γιατροί συνεχίζουν απτόητοι να χειρουργούν παρά τα 8,8 Ρίχτερ

Αίσθηση προκαλεί ιδιαίτερα ένα βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή του σεισμού μέσα από μια αίθουσα χειρουργείου, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη επέμβαση.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που γιατροί πέφτουν με αφοσίωση πάνω από τον ασθενή, προστατεύοντας τον από θραύσματα που προκάλεσε ο σεισμός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και αναρρώνει καλά.

Η εικόνα των γιατρών να συνεχίζουν με ψυχραιμία την αποστολή τους, ενώ οι τοίχοι έτρεμαν από τον σεισμό, προκαλεί θαυμασμό.

Πηγή: ethnos.gr

