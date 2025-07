Σεισμός στην ανατολική Ρωσία: 8,7 Ρίχτερ δίνει μέγεθος το USGS – Τσουνάμι 3 μέτρων χτυπούν τις ακτές

Η αρχική μέτρηση ανέφερε πως ο σεισμός είχε μέγεθος τα 8 Ρίχτερ.

Τσουνάμι χτυπούν τις ακτές

To Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (NOAA) ανακοίνωσε πως υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τσουνάμι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, κύματα τσουνάμι 3 μέτρων χτύπησαν τις ακτές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Παράλληλα, οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν πως επαπειλείται τσουνάμι ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου στις ακτές των νήσων του αρχιπελάγους, δίνοντας στους πολίτες να αποφύγουν κάθε έξοδο στη θάλασσα και να μην πλησιάσουν τις ακτές «ως την άρση του συναγερμού».

Τσουνάμι ίσως πλήξει τις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας «εντός των τριών προσεχών ωρών», ανέφερε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, αναφερόμενο σε ενδεχόμενο τα σεισμογενή θαλάσσια κύματα να φθάσουν μέχρι την Αλάσκα και το αμερικανικό νησί Γκουάμ, καθώς και στη Χαβάη, όπου αναμένεται να φθάνουν από τα 30 εκατοστά ως ακόμη και τα 3 μέτρα.

Πηγή: newsbomb.gr

🇷🇺🌊 The first tsunami waves have reached Severo-Kurilsk, Russian Kuril Islands near Kamchatka, flooding a local fish processing plant.



Tsunami waves are now impacting parts of Russia's Pacific coastline. Authorities continue to monitor water levels and urge coastal residents to…