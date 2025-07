Σοκ στις ΗΠΑ: Διαρρήκτης πυροβόλησε στο κεφάλι στέλεχος του American Idol και τον σύζυγό της

Σε σοκ βρίσκεται η Αμερική και οι fans του American Idol από την άγρια δολοφονία της μουσικής επιμελήτριας του μουσικού ριάλιτι και του συζύγου της, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Η δολοφονία της Robin Kaye, μουσική επιμελήτρια του American Idol, και ο σύζυγός της, Thomas Deluca, βρέθηκαν νεκροί από πυρά την περασμένη Δευτέρα (14.07.2025) στο σπίτι τους στην περιοχή Encino του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι, αμφότεροι δυο 70 ετών, είχε αρκετές ημέρες να δώσει σημεία ζωής. Όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι τους, τους βρήκε νεκρούς από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως δράστης της δολοφονίας συνελήφθη ο 22χρονος Ρέιμοντ Μποορντάριαν. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μίντια, ο συλληφθείς τους πυροβόλησε όταν έγινε αντιληπτός στην προσπάθειά του να διαρρήξει την έπαυλη στο Λος Άντζελες.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση του θανάτου της Robin και του αγαπημένου της συζύγου, Tom», δήλωσε εκπρόσωπος του American Idol.

«Η Robin θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας και εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Kaye και ο Deluca, ήταν ενεργοί στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες.

Η Kaye εργάστηκε ως μουσική παραγωγός στο Idol για 15 σεζόν, σύμφωνα με το IMDb, καθώς και σε εκπομπές όπως Buffy the Vampire Slayer, Miss Universe και The Singing Bee.

Ο σύζυγός της, Deluca, είχε εργαστεί ως τραγουδιστής, ηχογραφώντας τα δικά του άλμπουμ Down to the Wire και Street Rock, και ως τραγουδοποιός, συνθέτοντας για τους Kid Rock, Micky Dolenz και Diesel.

Πηγή: newsit.gr