Σοκάρουν οι εικόνες από τις πλημμύρες στη Νέα Υόρκη - Γέμισε νερό το μετρό, εγκλωβίστηκαν επιβάτες (vids)

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σταθμοί και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες επιβάτες.

Η κακοκαιρία έπληξε τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης (γνωστή και ως Tri-State Area), προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις συγκοινωνίες. Πολλοί σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να διακοπούν δρομολόγια και να δημιουργηθούν σοβαρές καθυστερήσεις. Όπως μετέδωσε το CBS News, το βράδυ της Δευτέρας 14 Ιουλίου εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες, ενώ οι επιβάτες ήρθαν αντιμέτωποι με ακυρώσεις και πολύωρες αναμονές.

Σύμφωνα με την Αρχή Μαζικών Μεταφορών της Νέας Υόρκης (MTA), αρκετές γραμμές του μετρό επηρεάστηκαν σημαντικά. Στη γραμμή 1, τα δρομολόγια διεκόπησαν σχεδόν σε όλο το Μανχάταν, εξαιτίας πλημμύρας κοντά στην 96η οδό. Παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στις γραμμές 2 και 3, λόγω συσσώρευσης νερού σε πολλούς σταθμούς. Αν και τα δρομολόγια αποκαταστάθηκαν εν μέρει, οι καθυστερήσεις ήταν μεγάλες και πολλοί επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι.

Βίντεο από τον σταθμό της 28ης Οδού στην περιοχή Τσέλσι δείχνει νερό να ξεπηδά με δύναμη από τις αποχετεύσεις και να καλύπτει την αποβάθρα. Παρόμοια εικόνα και στον σταθμό 34th Street–Penn Station, έναν από τους πιο πολυσύχναστους της πόλης, όπου οι επιβάτες προσπαθούσαν να περάσουν χωρίς να βραχούν από τα νερά που είχαν πλημμυρίσει το δάπεδο. Ένας εξοργισμένος επιβάτης δήλωσε: «Όταν βρέχει στη Νέα Υόρκη, η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Η αποχέτευση δε λειτουργεί σωστά και είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς και να τραυματιστεί».

Άλλος επιβάτης πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά απογοητευτικό. Το μόνο που θέλουμε είναι να επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Δεν είναι δυνατόν οι Νεοϋορκέζοι να ταλαιπωρούνται έτσι στις μετακινήσεις τους».

