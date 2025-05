ΗΠΑ: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών - Συνελήφθη δήμαρχος των Δημοκρατικών

Συνελήφθη χθες Παρασκευή 09 Μαΐου ο Δημοκρατικός Δήμαρχος του Newark, Ρας Μπαράκα, επειδή επιχείρησε να μπει σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Η εισαγγελέας και πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, δήλωσε ότι ο Μπαράκα καταπάτησε και αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις των αστυνομικών. Επέλεξε να αγνοήσει τον νόμο. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει σε αυτή την πολιτεία. Έχει τεθεί υπό κράτηση. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Τον Ρας Μπαράκα συνόδευαν τρία μέλη του Κογκρέσου, τα οποία δεν συνελήφθησαν. Υποστήριξαν ότι βρίσκονταν εκεί για να βεβαιωθούν πως η εγκατάσταση δεν παραβιάζει τους κανονισμούς ασφάλειας των κτιρίων.

Συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται διαδηλωτές να συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας την ώρα που ο Μπαράκα οδηγείται με χειροπέδες στο περιπολικό.

«Τα μέλη του Κογκρέσου και οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κέντρο κράτησης, καθώς ένα λεωφορείο με παράνομους μετανάστες έμπαινε στην περιφραγμένη περιμέτρο. Με τη συμπεριφορά τους ξεπερνούν το περίεργο πολιτικό κόλπο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αστυνομικών μας και των κρατουμένων», σημειώνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος αφέθηκε τελικά το πρωί του Σαββάτου ελεύθερος.

Πηγή: ethnos.gr



Mayor Ras Baraka was arrested at the Delaney Hall ICE detention center after an argument with agents. Members of congress here for a scheduled visit, were shoved after trying to include Baraka in conversations after he gained entry through the gate.@news12nj #newark @News12NJ pic.twitter.com/6UDQWiIhQ7