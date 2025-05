Ανησυχία για τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Σε αναπηρικό καροτσάκι μετά την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του

Ο γνωστός πρωταγωνιστής του «Baywatch» απαθανατίστηκε να οδηγείται από υπαλλήλους του αεροδρομίου κατά την αναχώρησή του από το Κανκούν του Μεξικού, τη Δευτέρα 6 Μαΐου. Κατά την επιστροφή του στο Λος Άντζελες, οι φωτογραφίες τον δείχνουν να φορά ριγέ πουκάμισο, σκούρο παντελόνι, καπέλο του μπέιζμπολ και πολύχρωμες κάλτσες, ενώ δέχεται εκ νέου βοήθεια.

Παρά την καταβεβλημένη του εικόνα, ο πρώην πρωταγωνιστής του «Knight Rider» χαμογέλασε στους φωτογράφους, ύψωσε τον αντίχειρα και σηκώθηκε αργά από το καροτσάκι, στηριζόμενος στη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς, 45 ετών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ φέρεται να είπε στους θαυμαστές του στο LAX πως η χρήση του καροτσιού σχετίζεται με προγραμματισμένη εγχείρηση στο γόνατο, που θα πραγματοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα». Ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε την επέμβαση, δηλώνοντας ότι «ο Ντέιβιντ είναι καλά» και πως με τη σύζυγό του επέστρεφαν από «υπέροχες διακοπές στο Κανκούν».

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι η υγεία του παρουσιάζει επιδείνωση.

«Ο Ντέιβιντ ζει με δανεικό χρόνο και έχει ζήσει έντονα», αποκάλυψε άτομο από το στενό του περιβάλλον. «Έζησε μια ζωή που πολλοί ονειρεύονται, αλλά για δεκαετίες κατέφευγε στο αλκοόλ και άλλες ουσίες, κάτι που πλέον μετανιώνει βαθιά».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του χειροτερεύει εδώ και καιρό εξαιτίας πολλών ετών αλκοολισμού. «Είναι πια στα 70 του, έχει περάσει σοβαρές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης απινιδωτή για την αποφυγή καρδιακής προσβολής. Είναι πλέον νηφάλιος, αλλά γνωρίζει καλά πως κάθε χειρουργείο μπορεί να είναι και το τελευταίο».

Η ανησυχητική εικόνα του έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την αυτοκτονία της Πάμελα Μπαχ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1989 έως το 2006. Η 62χρονη ηθοποιός, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς.

Παρότι ο Χάσελχοφ δεν παρέστη στην κηδεία, είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη του με ανάρτηση στο Facebook στις 6 Μαρτίου: «Η οικογένειά μας είναι βαθιά λυπημένη για τον πρόσφατο χαμό της Πάμελα Χάσελχοφ. Ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δεχόμαστε αυτή τη δύσκολη περίοδο και παρακαλούμε για σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας όσο πενθούμε».

Ο Χάσελχοφ και η Μπαχ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Knight Rider» το 1985 και συνεργάστηκαν ξανά στο «Baywatch» την περίοδο 1991-2000. Απέκτησαν μαζί δύο κόρες, την Τέιλορ (35) και την Χέιλι (32).

Πριν από την Πάμελα Μπαχ, ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με την τραγουδίστρια και ηθοποιό Κάθριν Χίκλαντ, από το 1984 έως το 1989. Από το 2018 είναι παντρεμένος με τη Χέιλι Ρόμπερτς, μοντέλο από την Ουαλία.

Πηγή: newsbeast.gr

