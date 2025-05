Δείτε πώς είναι σήμερα, σε ηλικία 57 ετών, η Πάμελα Άντερσον - Η εμφάνισή της στο Met Gala 2025

Στα 57 της χρόνια, η ηθοποιός αποφάσισε να αφήσει πίσω της τα εμβληματικά μακριά μαλλιά της και να εμφανιστεί με νέο κούρεμα, ένα micro bob κούρεμα με μίνι αφέλειες.

Η Πάμελα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης με ελάχιστο μακιγιάζ και φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα Tory Burch με κρυστάλλους, συνοδευόμενη από τον γιο της Μπράντον Τόμας Λι.

Pamela Anderson looked incredible at the #MetGala2025! ✨ She debuted a chic new bob with micro-bangs and dazzled in a custom silver gown by #ToryBurch, embellished with crystals and sequins. So elegant! 💎#PamelaAnderson #MetGala #ToryBurch #MetGalaStyle #Fashion pic.twitter.com/qdCGjUc6CW