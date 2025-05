Πέταξαν παπούτσι στον πρόεδρο της Κένυας - Βίντεο

Καθώς η ομιλία μεταδιδόταν ζωντανά, ο Ρούτο συνέχισε να μιλάει μετά από μια σύντομη παύση.

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν μετά το περιστατικό.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στην Κεχάντσα στην περιοχή Κούρια Γουέστ της Κένυας, συνέβη ενώ ο Πρόεδρος Ρούτο εκφωνούσε ομιλία για τις γεωργικές πολιτικές. Σε ένα βίντεο ένα παπούτσι φαίνεται να εκτοξεύεται προς τον Ρούτο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, καθώς έλεγε «Tupunguze gharama ya» (Ας μειώσουμε το κόστος).

President William Ruto receives hostile reception in Kuria West as he tours Migori County for three days. pic.twitter.com/9MjuP5fJ8Z