Ισραήλ: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τον πύραυλο στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση «βαλλιστικού πυραύλου» εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυό τους al-Massirah.

Σε ανακοίνωση, οι Χούθι ανέφεραν πως «έθεσαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του».

Η ισραηλινή αστυνομία είχε κάνει λόγο προηγουμένως για «πρόσκρουση πυραύλου» κοντά στο αεροδρόμιο, χωρίς να διευκρινίζει αν η πρόσκρουση προκλήθηκε από τον πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη ή από πύραυλο του ισραηλινού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα σύννεφο καπνού να είναι ορατό από τερματικό σταθμό επιβατών. Δημοσιογράφος του Reuters στο αεροδρόμιο άκουσε σειρήνες και είδε επιβάτες να αντιδρούν τρέχοντας προς αίθουσες ασφαλείας.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς. Ένας άνδρας και μία γυναίκα με ελαφρά τραύματα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και δύο άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα επιτόπου λόγω κρίσης πανικού.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι το βλήμα έπεσε δίπλα σε δρόμο που βρίσκεται κοντά σε χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στροφή σε δρόμο να είναι καλυμμένη με συντρίμμια.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προσπάθησαν να αναχαιτίσουν τον πύραυλο που ερρίφθη από την Υεμένη, διευκρίνιζε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αναχαίτισής του τελούν υπό διερεύνηση, προσέθετε.

BREAKING:



Several people have been lightly wounded after a Houthi ballistic missile struck moments ago near the Ben Gurion Airport in Tel Aviv. pic.twitter.com/JQJK615BSm