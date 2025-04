Ρωσία: Κηρύσσει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με αφορμή την «Ημέρα της Νίκης»

Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Πούτιν θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα στις 7ης προς την 8η Μαΐου έως τα μεσάνυχτα στις 10ης προς την 11η Μαΐου, μεταδίδει το Clash Report.

«Η Ρωσία πιστεύει ότι η Ουκρανία πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά του και επίσης να δηλώσει κατάπαυση του πυρός για την 80ή επέτειο της νίκης», λέει το Κρεμλίνο.

Η επέτειος της Ημέρας της Νίκης γιορτάζεται στη Ρωσία την 9η Μαΐου, συνήθως με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Putin announces a ceasefire to mark the 80th anniversary of Victory Day.

The ceasefire will last from midnight May 7-8 until midnight May 10-11.

The Kremlin added, "Russia believes Ukraine should also declare a ceasefire for the 80th anniversary of Victory."